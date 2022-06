Aitana, la artista que a Mercedes Ron le gustaría para la banda sonora de la película de ‘Culpa mía’

La saga Culpables convirtió a Mercedes Ron en una de las autoras juveniles con más fans de nuestro país. De origen argentino, la escritora lleva mucho tiempo afincada en nuestro país donde ha desarrollado su carrera repleta de sagas con mucho éxito que le han ayudado a tener una base de fans muy sólida.

Comenzó triunfando en Wattpad hasta que una editorial llamó a su puerta y empezó a publicar en papel. Su primer gran éxito fue esta saga que ahora llegará a la pantalla a través de Amazon Prime Video que ha puesto en marcha el proyecto junto a la productora de Álex de la Iglesia.

Domingo González se ha encargado del guion mano a mano con Mercedes y ya han elegido a la pareja de actores que darán vida a Noah y Nick, los dos protagonistas de esta historia de amor juvenil. Michelle Wallace y Gabriel Guevara con 20 y 21 años, serán los encargados de dar vida a unos personajes muy queridos que viven una intensa historia de amor. Ya les habíamos visto juntos en la serie Skam.

En breve comenzará el rodaje de la película que recogerá la primera de las tres novelas que conforman esta historia y hemos querido saber qué idea tienen para la banda sonora.

Sobre la banda sonora

Mercedes Ron, aparte de una vocación como escritora, tiene una fuerte vocación musical. De hecho, en su día, se presentó a los castings de Operación Triunfo. De momento, se ha centrado más en una de sus dos pasiones, pero seguro que algo aportará a la música que suene en su primera película.

Tras preguntarla bromeaba con la posibilidad de hacer un dúo con Nicole Wallace que también canta. Y desde luego, no es una idea para descartar rápido.

“Me gusta mucho cantar, pero lo tengo super aparcado porque no me da la vida con todo esto de los libros, pero sí que tengo algunas ideas, pero prefiero dejárselo un poco al equipo porque como me ponga a decir mis canciones…”, aseguraba la autora.

Pero si tuviera que dar nombres, lo tiene claro: “Si te digo un cameo que me gustaría que hubiera sería Aitana, me gusta mucho y creo que también conecta mucho con mi público y no estaría mal”.

Desde luego, sería un buen plus añadido para esta película tan esperada entre el público juvenil.