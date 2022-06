Bizarrap y Villano Antillano la rompen con la session #51 y siembran el misterio entre los fans

Los fans de Bizarrap estaban deseando escuchar una nueva session de su productor favorito después del éxito de la de Paulo Londra. ¿Quién iba a tomarle el testigo al que todos deseaban ver en el estudio del argentino? Ella no es otra que Villano Antillano, la trapera de Puerto Rico que está revolucionando la industria de la música con sus letras empoderadas.

Ambos se unen en la session #51 en la que han unido la impecable base del productor y la inconfundible voz de la trapera para deleitarnos con una fusión de lo más hipnotizante. No solo escuchamos los sonidos del rap y del hip hop, sino también los del deep house, consiguiendo que esta session ya se haya convertido en la banda sonora favorita de millones de usuarios. Además, su letra habla de las injusticias y los mandatos sociales que muchas veces nos lleva a decir: Mala mía.

Y es que en tan solo unas horas, el vídeo ha superado más de dos millones de visualizaciones. ¡Es ya un éxito!

Pero el lanzamiento de esta session también ha sembrado el misterio entre los fans del productor. Teniendo en cuenta que, sin contar la número 23 de Paulo Londra, la última fue la #49 de Residente. ¿Por qué la de Villano Antillano es la número 51 y no la 50? ¿La tendrá reservada para alguien como ya hizo con Londra? Tendremos que esperar para saberlo. Lo que está claro es que es un misterio que hasta que el argentino no aclare va a seguir siendo uno de los principales temas de conversación entre sus seguidores.

Villana Santiago Pacheco, conocida como Villano Antillano, se ha convertido en una referencia para las nuevas generaciones de artistas que quieren convertir su música en un arma de reinvidicación. Ella es una de las pioneras del movimiento queer dentro del género urbano en Puerto Rico, lo que sin duda ha hecho ganarse el apoyo de miles de personas en todo el mundo.

Llamó la atención de Bizarrap y ambos no dudaron en juntarse en el estudio de grabación para dar vida a esta session que ya ha dado de qué hablar en todo el mundo. En LOS40 Urban no podemos dejar de darlo todo al ritmo de este tema. Y tú, ¿ya la has escuchado? ¿Qué te ha parecido? ¡Dale al play!