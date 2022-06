Pelayo presumió de nuevo novio en los International Influencers Awards: Así es Gal Marom

Los International Influencers Awards han revolucionado el mundo de los creadores de contenido... Y el de la prensa rosa. Decenas de Influencers se juntaron en Ibiza acumulando millones de seguidores en la isla -virtualmente, claro-, hasta que todo culminó en la gala en la que se repartieron los premios. Y uno de sus grandes protagonistas fue Pelayo Díaz.

El asturiano fue uno de los invitados de honor de esta primera edición, e incluso llegó a ganar una de las estatuillas. Fue en la categoría de Fashion, algo a lo que hizo gala desde su paso por la alfombra roja con una apuesta segura a los colores cálidos en un traje que lució sin camiseta. Sin duda, todo un acierto: fue el foco de todas las miradas al tener que subir al escenario a recoger su premio.

Cuando el maestro de ceremonias pronunció su nombre como el gran vencedor de su categoría, el también diseñador subió al escenario dispuesto a recibir su estatuilla. Sin romper el idioma elegido de la gala -se realizó íntegramente en inglés-, dijo unas palabras que sorprendieron a todos los presentes, pese a haberlas dicho con toda la naturalidad del mundo.

"Hola a todos, solo quería dar las gracias al comité y a Lío Ibiza por acoger este evento, y bueno, enhorabuena a todos mis amigos y a los demás influencers. Solo quería decir, aunque ya lo sepáis, es increíble que tener una comunidad grande de seguidores, viajar por el mundo... Pero no estaríamos aquí sin nuestros equipos, ni sin la gente que cree en nosotros", agradecía con el galardón en la mano.

Sin embargo, fueron las últimas palabras de su discurso las que se convirtieron en noticia: "Quiero agradecérselo a mi equipo, a mi agente, César, y a mi novio. Disfrutad de la noche, y recordad: Ibiza es una isla mágica y el universo está escuchando, así que aseguraos de pedir un deseo esta noche", concluyó místicamente.

Aunque no sabemos si pidió un deseo, lo cierto es que quizá no lo necesite, ya que está de nuevo enamorado y, seguramente, muy feliz por ello. El pasado mes de noviembre de 2021, se supo que se divorciaba del que ha sido su marido durante tres años, Andy McDougall, y desde entonces no se le relacionaba en ninguna otra relación.

¿Quién es el nuevo novio de Pelayo?

Entre el público se encontraba aplaudiendo Gal Marom, el nuevo novio de Pelayo Díaz. Por supuesto, no se quiso perder una evento tan importante para su chico como los International Influencers Awards, y estuvo en Ibiza junto a él los días previos a la gala.

De él se sabe que Pelayo le llama en privado 'Sexy Aladdin', y que vive entre Madrid y Londres. Echando un vistazo a su cuenta de instagram, es evidente que le encanta viajar y es un enamorado de las redes sociales; algo que sus más de 17 mil seguidores van augurando una posible futura carrera como influencer.

Intercambiaban mensajes por redes desde hace unos seis meses, y él mismo se define como "product manager y consultant" como profesiones principales. Su gran apuesta por el lifestyle hace que tenga un perfil de lo más atractivo, que ahora lucirá más con contenido con su chico. ¡Que viva el amor!