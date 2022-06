Dos canciones del nuevo álbum de BTS, ‘Proof’, están clasificadas como explícitas

Los fans de BTS están de enhorabuena. Este 10 de junio verá la luz su primer álbum antológico Proof, con el que celebrarán nueve años en la industria.

Poco a poco, la banda ha ido compartiendo con sus fans algunos avances de este nuevo proyecto, lo que ha hecho que la emoción de sus seguidores haya aumentado con el transcurso de los días. Incluso desvelaron el listado de canciones que formarían este álbum, que llegará con tres CDs.

Pero aún hay más. A tan solo unas horas del estreno de este disco, se ha desvelado que dos de las canciones que escucharemos en Proof han sido calificadas como explícitas y no serán aptas para su difusión en KBS, que es el ente público de radio y televisión de Corea del Sur.

Según Soompi, se deliberó acerca del contenido de cuatro canciones: Yet To Come (The Most Beautiful Moment), Run BTS, For Youth y Born Singer. Finalmente, Run BTS y Born Singer han sido descartadas para su difusión, ya que su letra usa "malas palabras, palabras vulgares y expresiones crudas", dice este medio.

De For Youth han eliminado los 30 primeros segundos de la canción y Yet To Come (The Most Beautiful Moment) ha sido completamente descartada. Por tanto, los fans surcoreanos de estos artistas solo podrán escuchar en la radio y televisión de su país Run BTS, Born Singer y For Youth.

Como mencionamos en líneas anteriores, BTS estará de regreso en tan solo unas horas con este nuevo álbum que va a marcar un antes y un después en su carrera. Carrera que ha sumado ya nueve años y que está cargada de récords y logros.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo nuevo de BTS?