Dwayne Johnson y toda una nueva generación de superhéroes brillan en el primer tráiler de ‘Black Adam’

El Universo Extendido de DC sigue haciendo honor a su nombre presentando nuevos héroes, y ahora es el turno de Black Adam. El proyecto que lleva gestándose años por fin tiene un primer tráiler, y parece que cubre las expectativas que llevaban creándose desde su anuncio y las primeras imágenes de su rodaje.

La sinopsis oficial es tan enigmática como atractiva. Dice así: "Casi 5.000 años después de que se le concedieran los poderes todopoderosos de los antiguos dioses, y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su manera única de hacer justicia en el mundo moderno", y echando un vistazo rápido al tráiler ya sabemos a lo que se refiere.

Dwayne Johnson encarna al personaje, que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de matar a sus contrincantes. Ese esclavo que renació como un dios ahora no se postra ante nadie -en sus propias palabras-, por lo que su insubordinación le meterá en algún que otro aprieto. Aunque nada de lo que no pueda salir alguien con los poderes que, de respetarse igual que en las viñetas, es todo un peligro mundial.

Pero no estará solo. DC sigue ampliando su catálogo de héroes de la gran pantalla e incluirá a Hawkman, Atom Smasher y Dr. Fate -entre otros-; interpretados por Aldis Hodge, Noah Centineo y Pierce Brosnan, respectivamente.

Aún habrá que esperar a ver a Black Adam en la gran pantalla, y un poco más para verle en su esperadísimo encuentro con Shazam, su némesis en los cómics. Eso sí, su entrada al DCEU será por la puerta grande.

Black Adam se estrena el 21 de octubre de 2022.