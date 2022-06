María Botto y Juancho Hernangómez (‘Garra’): “El mundo del cine es más duro que el del baloncesto”

Hacer una película con una actriz con una filmografía como la de María Botto impresiona, aunque si Adam Sandler va a ser el protagonista seguro que da hasta vértigo. Juancho Hernangómez no es actor -y así lo deja claro en todas sus entrevistas últimamente-, aunque sí que ha trabajado con ambos en Garra.

Después de pasar muchas pruebas y marcarse la actuación como un reto que surgió de esa necesidad que todos tuvimos de hacer cosas en el confinamiento, a Juancho le llegó el papel de Bo Cruz como una historia de orígenes humildes y con cierto paralelismo en su carrera.

La sinopsis de Netflix deja claro el argumento de la película: "Un cazatalentos de la NBA cansado del mundo. Un jugador desconocido con un pasado accidentado. Dos antihéroes que tienen la oportunidad de hacer realidad sus sueños". La cuestión es, ¿lo conseguirán? No será un camino de rosas, quizá otro de los puntos clave de la película: narra la humildad del deporte sin ningún tipo de adorno.

Adam Sandler es el gran protagonista de la cinta junto a Hernangómez, aunque su fanatismo por el baloncesto sobrepasa la gran pantalla. El mítico actor de Hollywood es un apasionado de este deporte, al igual que María Botto. Por ello, era un trío perfecto de cara a protagonizar una película íntegramente centrada en este deporte.

Juancho también confesó que el mundo del cine es más complicado del deporte, aunque no por nada en especial: está naturalmente acostumbrado a entrenar y jugar partidos, mientras que este primer vistazo en su debut le ha servido para ver el trabajo continuo que supone hacer una película y el complicado camino que debe seguir un actor para llegar a trabajar.

Sobre seguir en el mundo de la interpretación, Juancho no quiso pronunciarse, porque no le gusta pensar a largo plazo. Eso sí, no le cierra la puerta a un futuro en el que Adam, María o el director de la película le pidan retomar su breve carrera como actor y volver a ponerse delante de las cámaras, aunque todo está en el aire.

Si quieres saber que más nos contaron, no te pierdas la entrevista completa sobre estas líneas. Dale al play y entérate de cómo fue grabar la última producción de Netflix, cómo fue el primer contacto con Adam Sandler o cómo fue el rodaje en España, entre otros temas.

Garra ya está disponible en Netflix.