Harry Styles puede sumar este sábado su tercera semana consecutiva en el Nº1

Desde que el 14 de septiembre de 2019 Camila Cabello y Shawn Mendes lograsen su tercera semana consecutiva en el número uno con Señorita, ningún otro artista ha conseguido repetir tres veces seguidas en la primera posición de la lista. Este sábado Harry Styles puede igualar la marca, pues lleva ya dos en todo lo alto con As it was, esa preciosa canción que encabeza las listas de ventas de todo el mundo. Así pues, este sábado las miradas están puestas en el británico, que puede convertirse en el gran protagonista de la próxima edición de #Del40al1CocaCola.

En cualquier caso, lo va a tener muy difícil porque a día de hoy le acompañan en el podium de honor dos artistas que aún no han sido número uno y que están teniendo un recorrido espectacular en la lista. En el #2 está Karol G con Provenza, que solo ha necesitado cinco semanas para colgarse la medalla de plata; y en el #3, Jaymes Young con Infinity, puesto que ha alcanzado después de solo seis semanas. No podemos olvidarnos tampoco de Chanel, que sí que ha sido líder con SloMo, y que continúa en la zona caliente (#4). Esos cuatro solistas parten como principales favoritos a lograr el primer puesto este 11 de junio.

En el transcurso del programa sabremos si las dos canciones candidatas esta semana consiguen hacerse hueco en el chart. Se trata de Fuera del mercado, del venezolano Danny Ocean (a quien recordarás por Te rehúso) y About damn time, de la arrolladora Lizzo. La cantante y rapera estadounidense acecha por primera vez la lista de LOS40. Una vez que realicemos el recuento de apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 conoceremos si finalmente hacen realidad su objetivo.

Beret dará su Voto VIP

Pero como bien sabéis el casi millón y medio de oyentes que cada sábado sintonizáis #Del40al1CocaCola, el programa es mucho más que el repaso a la nueva lista. Uno de los momentos más destacados de cada sábado es la intervención de un artista para dar su Voto VIP. En esta ocasión será el sevillano Beret quien lo haga. Será una estupenda oportunidad para, de paso, charlar con él de sus planes inmediatos.

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos la nave espacial de Buzz con motivo del estreno de la película Lightyear, de Disney Pixar. Una nave, la Explosion, con lanzadores de misiles, una figura de acción de Buzz y varios accesorios con los que podrás revivir la emoción de la exploración espacial, los conflictos y el trabajo en equipo de la película. Combatiremos el calor con otras refrescantes secciones, como La Máquina del Tiempo; presentaremos nuevos candidatos, os pondremos al día de la actualidad musical…, y daremos la bienvenida al fin de semana con grandes dosis de energía positiva. ¡Te esperamos!