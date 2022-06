Lennis Rodriguez: “Me han intentado frenar para hacer lo políticamente correcto”

Lennis Rodriguez desprende magnetismo. Cuando uno habla con la artista, puede quedarse horas escuchándole. Sobre todo, cuando lo hace sobre música. Lennis es una explosión de emociones que le apasiona trabajar en sus canciones. Se nota por la forma en la que habla de todos los proyectos que tiene preparados.

Lennis cuenta con temazos como Diablita Remix, Déjame el viernes o Te Sale. Además, la artista ha colaborado con artistas de la talla de Juan Magán, Maikel Delacalle, Henry Mendez u Omar Montes. ¿Lo último que ha lanzado Lennis? Nada más y nada menos que Otra Vez. Un temazo junto a JC Diamante que te pondrá a perrear.

Coincidimos con Lennis en Punta Cana. La artista había acudido a la paradisiaca isla para formar parte del cartel de Desalia 2022. Se trata de la primera vez que Lennis, que lleva viviendo en España desde que era una niña, canta en su República Dominicana. Una ocasión muy especial, donde la artista acabó llorando sobre el escenario.

Pregunta (P): Te vimos emocionándote sobre el escenario del Desalia, ¿qué pasó ahí arriba?

Lennis: Se me juntó un sentimiento que no tenía forma física. Nunca lo había presenciado. Yo soy mitad: nací aquí, en República Dominicana, y me crie allí, en España. Lo ideal sería tenerlo junto. El español me preguntó que qué tengo de española y el dominicano que qué tengo de dominicana. En este concierto, estaba mi gente española en República Dominicana. También dominicanos. Esto es lo que soy yo. Ojalá poder hacer una islita en medio. Me entró la emoción cuando estaba arriba. Me vinieron los recuerdos de cuando me fui de República Dominicana siendo tan solo una niña. Ese miedo que yo sentía en el avión. Y no, no pasa nada. Fue lo que me pasó. No quería llorar, pero no pude retenerlo. Es la primera vez que canto aquí.

P: ¿Y cómo no has venido antes a actuar por aquí?

Lennis: No lo sé. Mi casa es España. Allí es donde está la gran mayoría de gente que conozco: mis amigos, mi familia y gran parte de mi público. Aquí he venido más de visitante. No me ha dado tiempo a darle más calor. Llegó el covid y era distinto. No podía viajar. Ahora ya estoy viniendo más a trabajar.

Lennis en Punta Cana / Foto cedida por Desalia

P: ¿Vas a dar el paso para trabajar en Latam?

Lennis: Sí. Me da mucha alegría por una parte, pero es mucha responsabilidad por otra. Lo que más me da es emoción. Yo no soy de ningún continente. Yo soy la playa. Hay como una especie de jaula cuando crees que solo te puede escuchar una parte del mundo. Quiero dar la talla para todo el público que escucha mi música y llevar mi filosofía como mensaje.

P: Lo último que has sacado ha sido Otra Vez, una balada de reguetón junto a JC el diamante, ¿te gusta sacar la faceta romántica en tus canciones?

Lennis: Hay una Lennis muy tierna, vulnerable y sensible. Me encanta dejarla verla. Hasta hace poco yo pensaba que eso era vulnerabilidad. Pero, gracias a mi psicóloga, me di cuenta que no. Entendí que esa parte es humanidad. Es egoísta que yo no lo hubiese compartido con mi público.

P: Esa faceta se ve mucho en Serendipia, el Ep que lanzaste hace pop. Es verdad que muchos artistas de reguetón terminan sacando álbumes más tranquilos, ¿es una forma de ganarse a la crítica o sale del corazón?

Lennis: No, nunca hago música para demostrar algo. Hago música para mi gente. Cada cosa mía que sale es porque siento que mi público necesita ver eso de mí. A mí me parece igual de bueno un perreo que una balada. Si tú pones a un chaval de dieciséis años a valorar una canción de Daddy Yankee y una de Vivaldi, posiblemente le guste más la del primero. Si pones a un señor de sesenta años, es muy posible que te diga que quites a Daddy Yankee. No es la música, es la cómo la persona escucha ese tema: el momento y el lugar.

Lennis en una de las playas paradisiacas de Punta Cana / Foto cedida por Desalia

P: En tu último single haces una referencia a Purpurina de Alberto Gambino, ¿qué recuerdo tienes de ese tema?

Lennis: Es la leche. Me gusta que mis canciones manden a las personas a un momento de tu vida. Creo que 2009, 2010 o 2011 fueron años muy importantes para toda una generación. Purpurina era bonita, independientemente de lo gamberra que era. Estaba llena de sexualidad en un momento en el que quizá el público no estaba tan abierto. Pero como tenía una melodía tan bonita, las niñas lo cantaban. Yo quise hacer un remember de aquella picardía.

P: Esto lo hizo Gambino hace doce años y nadie se llevó las manos a la cabeza. Lo hace Rosalía en Hentai en 2022 y recibe todo tipo de comentarios. ¿Crees que se debe a que es una mujer?

Lennis: Tiene mucho que ver. Últimamente estoy dándole vueltas a una cosa. No es un argumento que tenga cerrado, pero pienso que la música a la carta tiene que tener esa libertad. No tiene que imponer. Tiene que ofrecer la opción de poder escuchar eso. Lo enfoco a la sexualidad y al disparate. Si alguien quiere escucharla, solo tiene que buscarla. Si una canción tuya tiene un concepto así, quizá no puedes enviarla a la radio para que se ponga en lista. Pero ese tema se está haciendo para un tipo de público. Déjala en tus plataformas, que vaya la gente ahí. Si yo me hago una canción como Cucu puedo enviarla a la radio, pero si digo cosas como “quiero follarte”, pues la dejaré en las plataformas para quien quiera escucharla. La sexualidad sigue siendo un tabú. No tiene que asociarse a algo feo. Todos existimos gracias al sexo.

P: ¿Te han llegado a decir que rebajes la sexualidad de tus canciones?

Lennis: Sí, a mí me han intentado frenar para hacer lo políticamente correcto, pero yo no rindo cuentas a nadie. Durante mucho tiempo he intentado pasar a limpio lo que quería decir, pero ahora voy a decirlo todo. Porque el artista tiene que ser verdad. Si otra persona le está diciendo al artista lo que tiene que hacer, el artista está siendo violado. Esa persona no canta. Las frases que decimos los jóvenes no son tan graves como las escuchan algunos adultos. Para la que los utilizamos no suelen ser tan graves como textualmente son.

P: En la última entrevista que tuvimos contigo hace unas semanas, nos comentabas que ibas a poner a España a perrear hasta abajo, ¿qué nos puedes adelantar?

Lennis: Viene bobo, como se dice en República Dominicana, que significa problema. Viene alarma. Vengo con dembow por primera vez en mi carrera. Es un género súper rebelde, que no rinde cuentas a nadie y donde se tira todo. He venido a República Dominicana dos veces este año para trabajar en este proyecto. Y va salir ahora, en unas semanas. Lleva un mensaje muy importante para la gente de España. Un mensaje embajador. Les voy a contar en qué consiste mi cultura, mi ritmo, nuestra filosofía y nuestra forma de ver el dembow. También estoy en un campamento creativo en República Dominicana con el mismo equipo de mi primer álbum, pero esta vez he incluido productores españoles. A David Marley y a mi productor Víctor. Estoy fusionando lo que ya enseñé con lo que he aprendido: Cucu versión dos.