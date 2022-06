BTS, Demi Lovato, Natalia Lacunza y Rigoberta Bandini combaten el calor con sus nuevas canciones

Parece que fue ayer cuando escuchábamos por primera vez lo nuevo de Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Tiago PZK y Ozuna. Pero de eso ha pasado ya una semana.

Ahora ha llegado el turno de otro elenco de artistas que han decidido llenar las listas de éxitos con sus nuevos lanzamientos. ¿Quieres descubrir de quiénes se trata? ¡Dale al play!

Viernes 10 de junio

BTS - Yet To Come. La banda de K-Pop está de enhorabuena. Acaban de lanzar su primer álbum antológico Proof, con el que han celebrado sus nueve años en la industria. Una de las canciones que incluye es Yet To Come, en la que dejan claro que, aunque hayan vivido aventuras inolvidables en todo este tiempo, lo mejor aún está por venir. ¡Queda BTS para rato!

Demi Lovato - Skin Of My Teeth. No queda nada para escuchar Holy Fvck, el nuevo álbum de Demi con el que va a presentarnos su nueva etapa rockera. Pero para calentar motores ha querido compartir su tema Skin Of My Teeth, que nos prepara para este entierro de su música pop.

Natalia Lacunza - Tiene Que Ser Para Mí. La artista ha estrenado su nuevo álbum, que incluye un repertorio de lo más variopinto. Este nuevo trabajo nos abre las puertas de su propia vida, convirtiéndose en un grito sobre su propia guerra y sobre las voces que tenemos en nuestro interior.

Rigoberta Bandini - A Todos Mis Amantes. La artista está de regreso con esta nueva canción que va dirigida a todas esas personas que una vez ocuparon su corazón. "A todos mis amantes pido atención, a todos los que he roto el corazón. Por todos los resorts en los que no supe dormir, por todos los menús que luego tuve que escupir", dicen algunos de sus versos.

Sebastián Yatra - TV. El colombiano nos trae una canción pop cuyo videoclip está cargado de ternura, ya que sus protagonistas son unos perros. El artista habla de esa sensación que sentimos cuando, no teniendo la intención de enamorarnos, acaba apareciendo una persona en nuestras vidas y nos sorprende.

Maluma, Chencho Corleone - Nos Comemos Vivos. Si querías ritmos urbanos, estos dos artistas te los traen. Con unos sonidos de reggaeton, ambos nos invitan al perreo y a darlo todo este fin de semana sin control. La canción ha tenido una gran acogida entre sus fans.

Bizarrap, Villano Antillano - Music Sessions #51. El productor argentino ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de esta nueva session junto a la trapera puertorriqueña. Unen lo mejor de ambos mundos: la hipnotizante base de Bizarrap y la inconfundible voz de Villano. Ambos forman una combinación pegadiza que ya reúne millones de escuchas en las plataformas.

Dímelo Flow, Sech, J Balvin, Justin Quiles, Lenny Távarez - Qué Me Contás. Otro que está de estreno es Dímelo Flow, que ha lanzado su álbum Always Dream. Una de las canciones que incluye es esta colaboración junto a referentes de la industria de la escena urbana, con los que trae una sesión de mucho perreo.

Marshmello, Khalid - Numb. No es la primera vez que se unen en una canción. El DJ y el cantante tienen claro que juntos son capaces de traer temas que acaban convirtiéndose en la banda sonora favorita de sus fans. Llega Numb, que trae unos sonidos electrónicos de lo más hipnotizantes que escucharíamos con amigos, bajo la luz del sol y refrescándonos con nuestra bebida favorita. Numb es sinónimo de verano.

Otros artistas que se unen a la ola de novedades musicales de hoy son Roy Borland con su EP Cena, Halsey con So Good, MANTRA, Danny Romero y Fabbio con ¿Cuántas Veces?, Zahara y Alizzz con berlin U5 (REPUTA), Funambulista con El Animal, Machine Gun Kelly y glaive con More Than Life, Lizzo con Grrrls y Pharrell Williams, 21 Savage y Tyler, The Creator con Cash In Cash Out.