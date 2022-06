Natalia Lacunza lanza su nuevo disco, “Tiene que ser para mí”, cargado de reflexiones

“Una carta de cariño hacía mí misma”, así define Natalia Lacunza este nuevo disco que acaba de ver la luz. Después de hacernos esperar, ya tenemos en nuestras manos las 12 canciones que componen el nuevo proyecto de la cantante.

Amores, rupturas, reflexiones y los cambios que ha experimentado la cantante en los últimos meses son los temas que caracterizan a esta nueva grabación, que no va a dejar de sorprendernos. El álbum está lleno de sonidos pop y algo sintéticos característicos de la música de la Natalia.

Un trabajo que es sucesor de dos EPs, Otras alas y EP2, que no han dejado de darle alegrías por los comentarios y visualizaciones que ha recibido, posicionándola como una de las artistas referentes en la industria musical.

Todo Va A Cambiar fue la canción que lanzó el pasado 6 de mayo cuando dio la fecha que todo el mundo esperaba, la del lanzamiento del disco. En esta canción, la artista canta a una serie de cambios que ha tenido en su vida, que le ha dado un giro de 180 grados. Una situación que tiene que aceptar a pesar de que no sabe cómo sentirse ni cuál va a ser el siguiente paso. En este tema colabora con Karma C, animándonos a la nostalgia con unos sonidos a los que ya nos tiene acostumbrados.

El pasado 18 de mayo disfrutamos de Natalia Lacunza junto a su banda en un evento de LOS40 Stage en el Teatro Eslava. En este concierto cantó algunos temas que ya conocíamos de otros proyectos y presentó, en exclusiva, dos canciones de este nuevo álbum: Mi Sitio y El Círculo.

A lo largo del álbum podemos apreciar la evolución de un amor que no es sano. Los primeros temas describen a una Natalia que no lo quiere aceptar y no toma enserio a las personas que lo avisan. Más tarde se da cuenta que no es una relación sana y que esa persona no te quiere, llegando a Todo Va a Cambiar, el tema que culmina un disco lleno de sentimientos.

Natalia Lacunza en LOS40 Stage / Lara Ubeda

En una entrevista para Vanidad explicó lo que significaba el título del álbum, “Tiene que ser para mí' es un poco el manifiesto del deseo de decir: las cosas que trabajas para que se consigan con toda tu energía terminan dando su fruto. A nivel personal, de relaciones, de trabajo, rutina… Es buscar el autocuidado y saber valorarse a una misma, encontrar un sitio de paz, primero en tu propia cabeza y luego en tus circunstancias. “.

También se ha posicionado y ha elegido una canción favorita: “El Círculo es una canción que me gusta mucho y que me ha gustado componer porque habla un poco de la realidad de que las cosas cambian y de que no puedes aferrarte a lo mismo todo el rato, que tienes que dejar las cosas ir”.

Próximos conciertos

Natalia Lacunza también tiene programados diferentes conciertos, además de una firma de discos en Barcelona por el lanzamiento del álbum para este 10 de junio. Pasará por diferentes ciudades españolas como Zaragoza el 17 de junio, Madrid el 24 de junio o Ciudad Real el 29, entre otras.