Halsey lanza 'So Good', su canción más esperada

Este 10 de junio por fin se hacía realidad una de las peticiones de Halsey: su canción So Good se lanzaba a las plataformas digitales y de streaming tras vivir unas semanas de incertidumbre.

El 22 de mayo, la cantante estadounidense compartía un estracto de la canción para sus más de cuatro millones de seguidores en Tiktok explicando que quería lanzar ese tema cuanto antes, denunciando que su discográfica no se lo permitiría a no ser que pudieran fingir un momento viral en la plataforma, que cada vez condiciona más el trabajo de los artistas.

Paradójicamente, con esta denuncia pública fue justamente lo que ocurrió: se trata de su segundo vídeo con más reproducciónes (9,2 millones a día de hoy) en Tiktok, acumulando más de 1,2 millones de "me gustas". El revuelo causado a partir de las declaraciones de Halsey y la movilización de los fans hicieron que la discográfica aprobase el lanzamiento de la canción, que por fin podemos escuchar.

Por el momento podemos disfrutar de la versión de estudio de So Good acompañada de un visualizer, aunque Halsey le ha dado la categoría de single junto a un vídeo que se estrenará en las próximas horas. La canción, que en sus propias palabras no habla sobre darse una segunda oportunidad con una pareja anterior sino "de un amigo que siempre estuvo ahí para mí, del que un día me di cuenta de que estaba enamorada" nos introduce en su propio diálogo interno para descubrirnos una historia que avanza con el transcurso de la canción: lo que parecía en un momento impensable (que él también esté enamorado de ella) se convierte finalmente en un amor correspondido y en una canción que parte de la tristeza para volverse feliz. Tal y como relata la cantante a través de sus redes sociales, ahora está en una "era sana".

Sin duda alguna se trata de una balada que recuerda a una era anterior, Manic, pero que con su lanzamiento y toda la historia generada alrededor de este, nos debe hacer reflexionar sobre la industria musical y el poder de decisión de los artistas. Esta historia con final feliz ya es nuestra y ojalá podamos escucharla en directo a lo largo de alguna de las paradas de su gira, Love and Power Tour, que ahora mismo recorre diferentes punto de Estados Unidos.