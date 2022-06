María Becerra: del trato de Camila Cabello a lo que le dijo J Balvin en los Grammy

María Becerra, conocida también como 'La nena de Argentina', ha aterrizado por primera vez en España para atender algunos compromisos profesionales y ha aprovechado la visita para hablar con Tony Aguilar de sus últimas colaboraciones, su exitosa participación en los Grammy y la gira que hará en septiembre en diferentes localizaciones de nuestro país.

Fans identificados con Ojalá

"En el avión viniendo a Madrid había una chica que entró, me vio y se puso a llorar desalmada. Me dijo que lo estaba pasando muy mal, que venía de una relación muy mala y que la canción de Ojala le hacía sentirse muy identificada. Realmente sentí que la canción era algo importante para ella".

Videoclip oficial de Ojala

El buen tándem con Cazzu

"Maléfica es un temón que amo con mi vida. El día que me lo mostró no dudé en sumarme. Me sentí muy agradecida y siento que tenemos una relación de amistad muy bonita. Somos compañeras y he aprendido muchas cosas de ella. Más allá de lo artístico, conectamos muy bien y tenemos ese sueño del día de mañana juntarnos a componer un EP y también darle canciones a otros artistas".

Lo que le dijo J Balvin en los Grammy

"Fue un logro tremendo. Siento que había mucha presión, pero una vez salí no tenía nervios. Eso sí, no miré mucho porque estaban todos mis ídolos: Lady Gaga, Justin Bieber…Canté y me centré en José. Si miraba me quedaba bloqueada. Me concentré en la performance. José me dijo antes de salir que no estuviera nerviosa. Que sí, que estaban Gaga, Justin y Billie, pero que ellos no hacían reggaetón, que el reggaeton lo hacemos nosotros. Ahí me bajó muchísimo la presión".

La actuación de J Balvin y María Becerra en los Grammy

El trato de Camila Cabello

"Ella es un amor y muy cariñosa. A veces cuando son artistas tan grandes y de Estados Unidos el trato es muy frío y muy distante. Solo se hace el featuring y ya. Pero Camila Cabello fue un amor desde el primer momento. Hacíamos videollamadas, me mandaba whatsapps…y el equipo es igual. Pasa mucho que a veces se endiosa al artista y el trato no es igual con el artista invitado, pero con Camila y su equipo no fue así. Fue todo increíble".

El buen momento de Argentina

"Todos sentimos que hemos logrado algo increíble, que Argentina esté en todo lo alto. Me pone muy orgullosa y muy feliz que se sepa que es Argentina, que cada vez que hacemos una canción se sepa que la hizo una Argentina. Tenemos al país muy orgulloso".

