Festival Boombastic: Bizarrap, Nicki Nicole y Recycled J conquistan la capital española

El verano ya está a la vuelta de la esquina y, con él, los festivales de música que tanto gustan a la gente. Uno de ellos es el Festival Boombastic de Madrid, que abre sus puertas el 10 y 11 de junio, para vivir dos fechas repletas de grandes artistas del panorama internacional urbano.

El Festival Boombastic ha comenzado en el Auditorio Miguel Ríos, de Rivas Vaciamadrid, con un ambiente animado en el que se respiraban muchas ganas de volver a vivir la música y la fiesta como. Aunque viendo el cartel que había preparado para ese día, no nos extraña.

El recinto se dividía en tres escenarios, del más grande al más pequeño: Vibra Mahou, Negrita y Jagmaster. Todo estaba previsto, según horarios, que comenzara a las 16:30h, sin embargo, un retraso hizo que los primeros conciertos se vieran pospuestos una hora.

Bajo un calor madrileño muy intenso, M. Ferrero inauguró el festival cantando algunos de sus temas y otros inéditos en los que pudo ver si a la gente allí presente le gustaban para sacarlos próximamente en versión estudio. En el Escenario Negrita le siguió Hens, quien puso energía y buena música a un público que se iba llenando poco a poco. Dale o Sagitario fueron solo algunas de las canciones que interpretó el segoviano e incluso tuvo algunos invitados acompañándolo como su amigo Walls, quien cantará en el evento al día siguiente.

Alrededor de las 19:00h, Quevedo irrumpía en el Escenario Vibra Mahou, el cual se empezaba a llenar cada vez de más y más gente a pesar del sol que se situaba al frente. Fue, sin duda, el que empezó a calentar motores entre el público para ir avecinando lo que iba a ser una noche increíble.

Quevedo en el Boombastic / Aldara Zarraoa (Getty Images)

Después de Quevedo, Argentina coincidía a la vez en dos de los escenarios del Festival Boombastic. No estaba previsto que Cazzu y María Becerra se subieran a sus respectivos escenarios a la misma hora, pero las circunstancias sucedieron así. Dieron unos conciertos que nada tenían que envidiar a los del resto y que dejaron el listón bien alto. La primera hizo un show con su cuerpo de baile, donde presentó su último disco, NENA TRAMPA, mientras que la intérprete de Miénteme volvió locos a los presentes en el Escenario Negrita cantando éxitos como Qué Más Pues?, Mi Debilidad y presentando por primera vez en un festival su colaboración con Camila Cabello, Hasta los dientes.

Por su parte, Deva se subía al escenario más pequeño del festival para comenzar una nueva etapa en su carrera musical y lo hizo acompañada de algunos artistas como Carlos Ares.

La noche cayó en Rivas Vaciamadrid y comenzó el concierto de Recycled J. Tan esperado como extraordinario fue el show que ofreció el cantante de Bambino y que no dejó indiferente a ninguno de los allí presentes. Finalizando con una explosión de confeti, hizo una actuación memorable digna de su faceta artística. En el segundo día de festival volverá a repetir.

A la par que el artista de Maravilla, Juancho Marqués cantaba en otro de los escenarios. Unió a él a Recycled J en cuanto terminó su show y cantaron juntos volviendo locos a los asistentes del concierto del sevillano.

A las 23:30h, Nicki Nicole irrumpía en el escenario principal. Lleno absoluto para escuchar a la argentina que dio un concierto a la altura, a pesar de los problemas técnicos que sufrió. Con una combinación de música, baile y luces, la cantante no defraudó en ninguna de sus interpretaciones. No pudo no sorprender y subió con ella a Emilia, con quien recientemente estrenó el tema intoxicao, el cual cantaron juntas en el Festival Boombastic.

Nicki Nicole en el festival Boombastic / Aldara Zarraoa (Getty Images)

Pasada la una de la madrugada, surgían las últimas actuaciones del primer día. Ayax y Prok se subieron a un Escenario Negrita, ahora sí, a rebosar. Por su parte, en el Vibra Mahou se esperaba con ansias a Bizarrap. Cuando salió el famoso productor de sesiones, el Festival Boombastic se vino arriba por última vez. Sonaron sus famosas colaboraciones, como la de Morad o la recién estrenada con Villano Antillano.

Bizarrap puso el broche de oro final a un día intenso y caluroso en el que se pudo disfrutar de un cartel de lujo en lo que al género urbano se refiere. El sábado 11 de junio promete ser igual de apasionante y contará con actuaciones de Emilia, Ptazeta o Duki, entre muchos otros, para finalizar con la famosa fiesta Bresh.