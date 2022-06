Rigoberta Bandini canta a sus ex novios en ‘A Todos Mis Amantes’

Para los fans de Rigoberta Bandini, la artista nunca defrauda. Siempre consigue sacar a relucir su talento para deleitarnos con historias que acaban convirtiéndose en la banda sonora de miles y miles de personas.

Después de triunfar con Ay Mamá, su propuesta para el Benidorm Fest, Rigoberta ha vuelto a la carga con un nuevo lanzamiento que ya ha tenido una gran acogida entre sus fans. Se trata de A Todos Mis Amantes, una canción que fusiona los sonidos de la ranchera mexicana con toques electrónicos, convirtiéndose en una combinación de lo más original que no solemos encontrarnos fácilmente.

A Todos Mis Amantes es una carta que Bandini ha preparado a todos sus ex novios. "Pido perdón a todos los cuores que rompí, por el camino sin saber y lo advertí, te quiero mucho pero no sé qué hago aquí", dicen algunos de sus versos. La canción llega, además, con un videoclip en el que la artista aparece interpretando el tema a cámara junto a su banda y con unos atuendos blancos.

"Cuando la empecé a escribir me di cuenta de que en el mundo de la música el rol de rompecorazones, por lo general, pertenece a los hombres. Con Julio Iglesias quise apropiarme de ser la truhana y la señora y ahora quiero ocupar este espacio", comenta la artista según LaHiguera. "Me libera poder enseñar todas las capas, no tener que edulcorarme. Y, además, me pareció divertidísimo escribirla y buscar imágenes graciosas, pero al mismo tiempo decadentes, con las que la gente pueda conectar", añade.

Numerosos artistas y fans de la cantante no han dudado en compartir su emoción por este lanzamiento en las redes sociales. Todos están encantados de que Rigo esté de vuelta y que, además, lo haga con la versatilidad que le caracteriza.