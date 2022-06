Jaula de Grillos, el grupo que nos hizo bailar en los dosmil, vuelve con ‘Bengalas’

Diez años puede ser mucho tiempo, pero no es tanto para un grupo que siempre tuvo muy claro que lo suyo no era un adiós, sino un hasta luego. Ellos son Jaula de Grillos, el quinteto madrileño que comenzó su andadura musical en serio en 2006, cuando firmó su primer contrato discográfico. A partir de ahí, su pop enérgico y guitarrero comenzó a calar en los jóvenes de aquel momento gracias a canciones como Adiós o Todo lo que tengo y más tarde, los temas Somos Más y Mil Pedazos.

Una década después, el grupo compuesto por Alberto, Juan, Óscar, Álvaro y Antonio regresa con el lanzamiento por sorpresa de Bengalas. Se trata de una canción power pop que trae de vuelta la esencia de sus primeras composiciones, pero adaptada a sonidos más actuales. La renovación de Jaula de Grillos en esta canción es palpable, ya que la urgencia de las guitarras sigue presente en este tema que coquetea con unas bases electrónicas muy potentes.

Hablamos con su cantante, Alberto De Miguel, sobre este regreso y por supuesto, sobre Bengalas, la canción con la que han decidido darse otra oportunidad en la escena musical española.

Pregunta: ¿Cómo ha sido volver al estudio después de estos años?

Respuesta: En el verano 2021 tuvimos una serie de conciertos que nos hicieron volver a ensayar y, tras pasar horas en el local, las ganas de enseñarnos temas nuevos entre nosotros y componer juntos aparecieron solas. Teníamos mucha inquietud en averiguar cómo sonaríamos 10 años después, la verdad. Y hemos querido rodearnos de un gran productor como Fernando Boix para ello. En nuestros últimos trabajos nos autoproducimos, pero sentíamos que necesitábamos sumar alguien al equipo que nos ayudase a encontrar un sonido más actual.

En este sentido, el trabajo con Fernando Boix ha sido excepcional. Nos ha dado ese punto que nos faltaba para sonar más actuales sin perder nuestra esencia y estamos encantados con el resultado. Y lo mejor de todo es que hemos disfrutado como nunca dentro del propio estudio; han cambiado algunas cuestiones en el proceso de grabación, ya no se busca un sonido tan puro y orgánico como hace años, y nos ha encantado conocer la metodología de la nueva hornada de productores de pop-rock local.

P: ¿Tendrá vídeo esta canción?

R: Pues justo lo estamos valorando, todavía en proceso de decisión. Queremos darle prioridad a seguir montando nuevas canciones y repertorio. Pero el poder comunicar la canción de una manera no solo sonora, sino también visual es un concepto que nos atrae mucho.

Como oyentes, disfrutamos mucho de las nuevas corrientes urbanas

P: Bengalas suena muy fresco, pero seguís manteniendo vuestro sonido. No habéis sucumbido a las nuevas tendencias urbanas... ¿Es difícil teniendo en cuenta que estamos rodeados de ritmos urbanos?

R: Siempre hablamos entre nosotros lo genial que es que las nuevas generaciones de oyentes están más abiertas que nunca a la mezcla de estilos y tendencias. No tienen ningún prejuicio en pasar del trap, al rock o a baladas clásicas y eso es una auténtica maravilla, porque es lo que permite disfrutar de las canciones en su pura esencia. Nosotros, en particular y como oyentes, disfrutamos mucho de las nuevas corrientes urbanas. Hay canciones brillantes dentro del estilo. Respecto a futuras canciones de Jaula no lo descartamos, pero sí que nos gustaría que, si ocurre, sea algo natural. Quizás a través de alguna colaboración que acerque nuestro mundo y el suyo…. Pero aunque suene a tópico, la canción debe mandar por encima de todo y será ella quien guíe si tiene sentido experimentar o no.

P:¿Será el inicio de un disco o un EP?

R: Sí que nos gustaría seguir sacando nuevas canciones que, eventualmente, puedan dar forma a un EP o disco. Por como se consume la música ahora mismo, creemos que lo más lógico es sacar primero algunos singles sueltos más. Queremos aprovechar esos singles también para seguir afinando el sonido y propuesta de esta nueva etapa.

El directo es el verdadero objetivo de sacar canciones

P: ¿Tenéis planes de presentar esta u otras nuevas canciones en directo?

R: Por supuesto. El directo es el verdadero objetivo de sacar canciones. Es lo que nos mantiene unido como banda e ilusionados con el proyecto. Esperamos anunciar pronto las primeras fechas.

Más sobre Jaula de Grillos

Jaula de Grillos es una banda bien conocida en la escena musical nacional. Cuentan con 2 LPs editados por Sony Music, 1 EP editado por Warner Music y 1 disco en directo autoproducido; han trabajado con artistas de la talla de Dani Marco de Despistaos, Xabi San Martín de La Oreja de Van Gogh, Jaime Terrón de Melocos o Bely Basarte. Son ganadores de premios como los MTV New Sound of Europe y han sido nominados a Grupo Revelación en los Premios 40 Principales. Sus canciones han sido himnos de eventos internacionales, series de TV, videojuegos o campañas publicitarias.

En los últimos años han estado centrados en proyectos personales y familia, hasta el verano 2021 en que vuelven a los escenarios con actuaciones en Madrid (Mad Club Beach y Push Play Festival) o el prestigioso festival internacional Starlite Catalana Occidente Marbella, entre otras fechas... Tras estos conciertos han decidido presentar nueva canciones que han ido coleccionando durante estos años y el primer sencillo deja claro que vuelven con fuerza.