‘Supervivientes 2022’ recibe la visita que ha revolucionado toda la isla: “Soy el nuevo concursante”

A estas alturas del concurso, Supervivientes 2022 no para de generar sorpresas. Ya sea con unas nominaciones que no dejan de sorprender semana a semana o premios en forma de comida que les dan la vida a los participantes, el ritmo del reality no decae. Aunque la última que han preparado fue de lo más emocionante.

Lo que parecía una noche tranquila -bueno, todo lo tranquila que se puede esperar teniendo en cuenta que habría una nueva expulsión definitiva- terminó con unos contenidos que pusieron las emociones de los participantes a flor de piel. Sobre todo, una de las novedades que Ion Aramendi tuvo que aclarar varias veces.

El presentador de Conexión Honduras acogía otra vez el reality en la noche del domingo, y además de la rutinaria expulsión, el equipo del programa pensó incluir una sorpresa de lo más agradable para una de las supervivientes. Una sorpresa en forma de visita que llegó poniendo todo patas arriba: "Soy el nuevo concursante y vengo a por todas. Os voy a reventar", decía nada más pisar la playa. Ion Aramendi no tardó en desmentirlo con cierto humor.

Su identidad se resistió a gran parte de la audiencia, aunque no a los de Honduras. Se trataba de Juanma, el marido de Ana Luque, que pisó la isla dispuesto a volver locos a todos los compañeros de su mujer. Nada más llegar, apenas hicieron falta las presentaciones: los gritos de Anabel Pantoja anticiparon que era una cara conocida.

Los demás se alegraron mucho de su visita, y más después de los momentos de bajón que ha tenido la andaluza en los últimos días. Después de ocho semanas lejos de casa, la amiga de Olga Moreno empieza a echar demasiado de menos lo que dejó en España, que son sus hijas y su marido. Por ello, los supervivientes se pusieron a seguir las instrucciones del programa para permitirle vivir ese reencuentro.

Tuvieron que buscar con ella una caja enterrada por la playa, probar platos con apariencias de todo tipo y prestar sus cabezas para un juego en el que Ana tenía que palparlas para adivinar quienes eran, aunque todo valió la pena cuando se volvieron a ver. Envuelta en lágrimas, la concursante se consideró "la mujer más feliz del mundo" y desveló que ese era el día más feliz de su vida -obviando el de su boda y los partos de sus hijas, claro-.