Avance de ‘Amar es para siempre’: lo que va a ocurrir en la serie del 13 al 17 de junio

Llegan buenas noticias a Amar es para siempre, pero como suele ocurrir entre los vecinos de la Plaza de los Frutos... también llegará la parte negativa.

Esta semana, del 13 al 17 de junio, la exitosa serie de Antena 3 tendrá a sus personajes y a los espectadores con las emociones a flor de piel, con temas de salud, enfermedades, disputas, relaciones familiares descubiertas y hasta una guerra abierta.

Te contamos con más detalle lo que está por llegar a la ficción que se emite de lunes a viernes, a partir de las 16:30 horas:

Capítulo del lunes, 13 de junio

La temida mudanza desata nuevos roces entre Sonia y Medina. Rubén se abre a Cristina al contarle el motivo por el que se vuelca en su trabajo. La disputa entre Visi y Beniga llega a un punto de no retorno.

Ismael pierde toda esperanza de reencontrarse con Diego… sin saber que su hijo está mucho más cerca de lo que cree. Raúl acepta a Uriarte como padre al firmar las acciones que le había ofrecido. Carmen desespera al ser consciente de que su enemigo ha completado su venganza…

Capítulo del martes, 14 de junio

Consciente de su mejoría y milagrosa recuperación, Rubén le da el “alta” a Cristina, para alborozo de la abogada. Ismael se arrepiente de su agresión hacia Diego, pero el joven no está dispuesto a aceptar sus disculpas. El gerente del King´s no es consciente del significado real del rechazo del muchacho quien no tiene intención de tender puentes con su padre.

Sonia desvela el verdadero motivo de su rechazo hacia Rufus, el perro de Medina. Benigna y Visi continúan a la gresca cuando reciben una atractiva oferta. A pesar de los intentos de Fran por recordarle quién es y de dónde viene, Raúl va un paso más allá y decide adoptar los apellidos de Uriarte.

Capítulo del miércoles, 15 de junio

Raúl mueve ficha para deshacerse de sus apellidos y adoptar los de Uriarte. Ofendida ante lo que eso significa, Carmen decide no quedarse de brazos cruzados iniciando una guerra con su hijo. Sonia evita hablar con Manolita sobre el fin último de las parejas.

Penélope se da cuenta de que Adrián siente algo por Cata… Pero el corazón de esta pertenece a cierto macarra que pulula por el barrio. Quintero obliga a Benigna y Visi a poner solución a sus problemas y estas lo hacen de la manera más inusual que imagina.

Cristina empieza a hacer vida normal y regresa al despacho donde se reencuentra con sus amigos quienes la han echado de menos.

Capítulo del jueves, 16 de junio

El empeño de Medina por convertirse en columnista revuelve a Sonia hasta el punto de ser dura e hiriente con su ayudante. Adrián decide dar un paso con Catalina al tiempo que descubre que esta parece haber puesto sus ojos en Tinín.

Un tercer adversario hace que Benigna y Visi se replanteen la guerra entre ellas. Mientras los casos de neumonía atípica se multiplican, Rubén y Gema se acercan hasta el punto de que el internista cree posible recuperar su matrimonio con la doctora Ríos.

Raúl invita a Uriarte a cenar a casa, momento que padre e hijo aprovechan para acercar posturas sintiéndose cada vez más cerca…

Capítulo del viernes, 17 de junio

En contra de todos, Raúl avanza en el proceso de filiación con Uriarte quien aprovecha para presionar a Fran para que dé con el juguete necesario para la campaña de verano. Dianca rechaza el artículo de Medina porque buscan articulistas femeninas. Cuando se enteran de que Ambrosio va a presentar el nuevo videoclub por todo lo alto en la Plaza, Benigna y Visi no tienen más remedio una tregua para combatir al enemigo común.

Cristina sufre un tirón en la espalda y el doctor Argento corre preocupado para descartar que tenga sea un nuevo síntoma de la neumonía atípica. Paloma ayuda a Fran a encontrar la idea que buscaba para la campaña de verano.