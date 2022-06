La primera antología de Leonard Cohen se llama ‘Leonard Cohen Hallelujah and songs from his albums’

El pasado 3 de junio se lanzó en digital la primera antología de la carrera del compositor, músico, poeta, novelista y artista visual Leonard Cohen. Compuesta por 17 temas de la extensa carrera del solista, Leonard Cohen: Hallelujah and Songs from His Albums incluye una actuación en directo inédita e inolvidable de Hallelujah en el Festival de Glastonbury de 2008.

El álbum ya está disponible en formato digital y saldrá este otoño en CD y en doble vinilo azul translúcido de edición limitada. Esta colección acompaña al nuevo documental Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, que se estrena este mes en el Festival de Tribeca, y que también fue selección oficial en el Festival de Venecia 2021 y en el Festival de Telluride 2021.

La película es una exploración definitiva del cantautor vista a través del prisma del internacionalmente conocido himno de Cohen 'Hallelujah'. La película accede a una gran cantidad de material de archivo nunca antes visto, incluyendo los cuadernos personales de Cohen, diarios y fotografías, imágenes de actuaciones y grabaciones de audio y entrevistas.

El documental contiene testimonios conmovedores de amigos personales de Leonard, como Adrienne Clarkson y Larry "Ratso" Sloman, y de artistas para los que Hallelujah se ha convertido en una piedra de toque personal, como Judy Collins, Brandi Carlile y Rufus Wainwright.

Leonard Cohen, uno de los cantautores más carismáticos y venerados de las últimas cinco décadas por temas como Suzanne, Halleluyah (calificada por algunos como la canción más bella del mundo) o The Partisan fallecía a los 82 años el pasado 11 de noviembre de 2016. Apenas un mes antes había lanzado el que sería su último trabajo, You want it darker, una obra llena de presagios.

Llegado a la música casi de rebote (le empujaron sus primeros fracasos como escritor, su profesión soñada), el artista canadiense se hizo un nombre entre los años sesenta y setenta por sus canciones reflexivas, agridulces y, con frecuencia, inquietantes, así como su voz bellamente cavernosa.

