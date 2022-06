Gamze Erçel, la influencer turca a la que su hermana Hande ('Love is in the air') no le ninguna hace sombra

Hande Erçel no es la única famosa en su familia. La popular actriz, que saltó a la fama por sus trabajos en las series de televisión de Turquía, especialmente gracias a la gran repercusión internacional de la telenovela romántica Love is in the Air, es la hermana menor de Gamze Herçel, una popular modelo e influencer a la que no le ha hecho falta ninguna falta que Hande llegue al estrellato para cosechar sus propios millones de seguidores y ganarse la vida haciendo lo que más le gusta.

Gamze tiene 30 años, está casada desde 2019 con el arquitecto de interiores Caner Yildirim, a quien conoció a través de Instagram, y juntos tienen una hija de dos años y medio llamada Aylin Mavi, un nombre con el que rinde homenaje a su abuela, fallecida poco antes de su nacimiento a causa de un cáncer.

Gamze adora a Mavi, y a ella le dedica una parte importante de su tiempo, al igual que hace su tía, quien desde que nació, a juzgar por las imágenes que ella misma ha ido colgando en las redes sociales, se desvive por su sobrina llegando incluso a implicarse en partes importantes de su crianza.

Pese a que se graduó en Moda y Diseño, la hermana mayor de Hande Erçel también hizo sus pinitos en el mundo de la interpretación en los inicios de su carrera profesional gracias a la serie Umuda Handcuffs Vurulmaz, pero la cosa no cuajó y Gamze decidió enfocarse en su gran pasión: la moda y la belleza.

Gamze ha creado su comunidad en Instagram a base de trabajo y constancia. A diario, la influencer cuelga en sus redes sociales diferentes consejos y trucos de belleza. Se enfoca en el lifestyle hablando sobre el cuidado de la piel, el estilismo de indumentaria, el maquillaje, los viajes y otra serie de temas que varían según sus seguidores van mostrando interés por una u otra cosa en los que a veces, la creadora de contenido incluye toques de humor.

Además, Gamze entremezcla sus publicaciones más profesionales con parte de su vida personal, consiguiendo así un equilibrio que ha conquistado hasta el momento a 4,8 millones de personas de todo el mundo que cada día la acompañan a través de Instagram y varios premios que homenajea el trabajo de los influencers en Turquía, incluido uno en la categoría de 'Padres e hijos'.

"Intento compartir lo que esperan mis seguidores: mi rutina diaria sin aburrirlos, produciendo contenido nuevo todos los días. Creo que ellos también lo disfrutan, que nos hacemos cada vez más grandes como comunidad", explicó ella misma en una entrevista concedida a un medio turco Günaydin que fue después recogida por la prensa de nuestro país.

Dos hermanas muy unidas

Gamze y Hande están muy unidas desde siempre, pero, según ellas mismas han contado en diversas entrevistas concedidas a la prensa truca, la llegad al mundo de Mavi, la hija de Gamze, las ha convertido en inseparables.

Ambas, junto al marido de Gamze, han afrontado juntas la crianza de la pequeña y el hecho de enfrentarse a nuevos retos cada día las hace conocerse en planos en los que no lo habían hecho hasta ahora.

Las dos hermanas viven muy cerca la una de la otra, en la ciudad de Estambul y aunque su vida profesional les roba mucho más tiempo del que desearían, siempre sacan un hueco para verse al menos una vez por semana.