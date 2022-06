Manuel Carrasco brilla en la Cartuja de Sevilla y bate un récord histórico con 74.345 asistentes

20 años de carrera que lleva a sus espaldas Manuel Carrasco. Dos décadas de las que se puede sentir muy orgulloso y es que no ha dejado de deleitarnos con su música y todo el arte que desprende. Sin embargo, el cantante va a tener un recuerdo en su memoria que no se le va a olvidar jamás: cantar en el Estadio de la Cartuja de Sevilla delante de, apunta bien la cifra, 74.345 personas y batir un récord de esos que hacen historia.

La gira La cruz del mapa – Hay que vivir el momento ha llegado a su fin y había que hacerlo de la manera más arrolladora, sorprendente e increíble posible. Manuel Carrasco decidió que Sevilla fuera la ciudad indicada para cerrar esta etapa y para hacer el concierto más increíble de su carrera. Con la cifra de asistentes, el 11 de junio, el onubense batió el récord de ser el artista solista con más aforo de la historia de España. Un show planeado desde 2019 que se vio aplazado por la pandemia y que en el momento en el que se comenzaron a vender las entradas 70.000 de ellas fueron retiradas en unas pocas horas.

Tres horas de música, baile y emociones a flor de piel

“Hay amores que duran toda la vida”, dice Manuel Carrasco en su cuenta de Instagram, y es que la música y lo vivido la noche del 11 de junio es la prueba clara de ello. El concierto comenzó con media hora de retraso, pero eso no impidió que ninguno de los asistentes dejara de estar emocionado ni que el cantante lo diera todo encima del escenario.

A pesar de las altas temperaturas que había en la capital andaluza, todos los asistentes cantaron a pleno pulmón junto a Manuel Carrasco muchos de los temas más famosos del artista que se han reproducido en las casas de miles y miles de personas durante estos 20 años de carrera. No dejes de soñar, Que Nadie, Me dijeron a pequeño o Déjame Ser fueron solo algunas de las canciones que interpretó el onubense durante las tres horas, aproximadamente, que duró el concierto. Además, versionó El aire de la calle o Si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final.

Manuel Carrasco durante el concierto en la Cartuja de Sevilla / Getty Images

“Esto es un momento histórico porque Sevilla lo ha querido. Y no lo está haciendo alguien de Manchester, ni de Wisconsin, sino alguien de aquí al lado, de un pueblo pequeño, Isla Cristina. Es mucho más de lo que había soñado”, dijo Manuel Carrasco durante el concierto. Razón no le falta y es que no se ha tenido que ir ni a Barcelona ni a la capital española para hacer un récord histórico.

Público asistente en el concierto de Manuel Carrasco en la Cartuja de Sevilla / Getty Images

Las batukadas y los bailes también estuvieron presentes porque, ante todo, la Cartuja sevillana era una auténtica fiesta. Globos rojos inundaron en alguna ocasión el estadio y también algunos lanzados por la hija de Manuel Carrasco. La pequeña subió al escenario junto a su padre cuando este terminó de interpretar un tema y subida a la banqueta donde el cantante tocó el piano, soltó un pequeño ramo de globos que subieron al cielo de Sevilla.

Manuel Carrasco ha hecho historia y con La cruz del mapa – Hay que vivir el momento llevó a la Cartuja de Sevilla un espectáculo digno de admirar que brilló en todos los aspectos. ¡Enhorabuena al onubense por batir este récord tan merecido!