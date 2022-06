Natalia Lacunza: “Antes no sabía si era suficiente, pero ahora me he hecho amiga mía y no me cuestiono”

Natalia Lacunza solo tiene 23 años, pero pasar por un programa como Operación triunfo y entrar a formar parte de la industria musical tan joven son cosas que hacen callo. No es la misma que cantó Toxic en la Academia. Tampoco es la misma de nana triste. Estos años los ha vivido como una masterclass intensiva tanto en lo personal como en lo profesional. Así es la vida de la artista. Lo bueno es que ahora puede permitirse lanzar su primer álbum de estudio, Tiene que ser para mí, y sentir cien por cien lo que escribe, lo que canta y lo que hace encima de un escenario.

¿Por qué has tardado tanto en sacar este disco?

Tenía que esperar lo que he esperado. Creo que hice bien sacando los dos EPs en su momento como una prueba. Eran trabajos un poco más improvisados. Un disco es otra cosa. Se necesita bagaje para sacarlo. Tiene que ser algo compacto con un principio y un final.

Videoclip oficial de 'Todo lamento'

¿Cuándo de ti has depositado en 'Tiene que ser para mí'?

Absolutamente todo. Mis dudas más absolutas. Mis sentimientos más a flor de piel. Mis pensamientos más oscuros. Hay de todo en este disco porque habla de mi proceso de hacerme adulta.

Hay mucho desamor en este álbum. ¿Te has quedado a gusto?

La verdad es que sí. Siempre he usado la música para desahogarme. Si no escribo sobre lo que me pasa me lo trago y es mucho peor porque se hace bola. Hay veces que está bien hacerlo, sin nombrar a nadie directamente. Pero sobre todo No me querías tanto es una canción que me hubiera gustado escuchar en su momento. Cuando estás metida hasta el fondo en una relación tóxica necesitas un toque desde fuera para darte cuenta. Espero que ahora esta canción le sirva a alguien.

No me querías tanto es una canción que me hubiera gustado escuchar en su momento. Cuando estás metida hasta el fondo en una relación tóxica necesitas un toque desde fuera para darte cuenta

¿Tienes alguna canción que te toque particularmente la fibra?

Todas tienen lo suyo y el disco no funciona sin ninguna de ellas, pero Todo va a cambiar es una canción que me marcó mucho en el momento en el que la empecé a escribir. Me obsesiona mucho el hecho de que me estoy enfrentando a una realidad muy básica, pero si te paras a pensar que todo cambia todo el rato…La canción habla de que por mucho que quieras o no que las cosas cambien va a pasar. Es un hecho que te puede hacer muy feliz o muy desgraciado dependiendo de la situación en la que estés.

Lo más valioso que tengo es mi sinceridad y la manera tan honesta en la que hago música

¿Consideras que este álbum es más Natalia Lacunza que nunca?

Sí, porque llevo mucho tiempo construyendo el discurso musical que tiene este disco. También el discurso narrativo. Cuando salí de Operación triunfo era muy pequeña y he estado estos años haciendo lo de ver, oír y callar, observando y aprendiendo de lo que pasaba. Ahora ha llegado el momento en el que puedo hablar. Tengo el suficiente conocimiento de causa como para empezar a decir las cosas que me apetecen. Siempre he hecho lo que quiero, pero voy encontrando más claridad hacia mi misma. Me veo como soy y no lo cuestiono.

Solo hay dos colaboraciones en el disco. ¿Querías marcas tu terreno, no?

No me importaba que este disco saliera casi sin colaboraciones. Sentía que había sacado muchas el año pasado y quería que saliera un grueso de mis canciones en solitario. No quiero que haya dudas de lo que es Natalia Lacunza. Me encanta colaborar con otra gente, pero tenía ganas de dar un puño encima de la mesa y mostrar cuál es mi repertorio.

Tu banda está compuesta por solo chicas. ¿Es algo que tenías claro cuando empezaste?

Sí, y no fue una cosa política. Simplemente quería ir rodeada de tías de mi edad. Quería que fuera lo más easy y divertido posible. Sé que hay un montón de tías con talento en casa. En lugar de ir con músicos que llevan 40 años tocando y van a hacer su bolo y ya, quería camp rock y vivir la experiencia a full. Ahora son mi familia. Es el tercer año que estamos tocando juntas y nos vemos crecer. Somos muy amigas y vamos entendiendo la vida y viendo nuestra evolución. Hay una implicación emocional loquísima.

¿Cuál dirías que es tu relación con la industria?

Diría que bien. He tenido mi época de no saber si soy suficiente o si iba a cumplir con las expectativas de todo el mundo, pero he llegado el punto de que me he hecho amiga mía. Llevaba mucho tiempo yendo en mi propia contra, intentando cumplir con todo el mundo sin renunciar a lo que quería hacer, pero sí teniendo demasiado en cuenta lo que se podía esperar de mí. Lo más valioso que tengo es mi sinceridad y la manera tan honesta en la que hago música.