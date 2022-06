Selena Gomez se sincera sobre su paso de estrella infantil a actriz adulta y las dificultades que eso supuso

La carrera de Selena Gomez comenzó cuando tenía tan solo 7 años. No tuvo una infancia normal, ya que se crió entre focos y cámaras, pero, sin duda, era el camino que tenía que escoger la artista porque había nacido para ello. Sin embargo, el hecho de crecer dentro del mundo de la actuación no fue del todo fácil y se tuvo que enfrentar a las persecuciones de los paparazzis o al rechazo de los compañeros dentro de la industria por haber sido una niña Disney.

La intérprete de Lose You to Love Me empezó en la serie infantil Barney & Friends, donde coincidió con Demi Lovato y ambas saltaron a la fama cuando ficharon por Disney Channel. En el caso de Selena Gomez fue cuando protagonizó una de las series míticas de los 2000s de la cadena, Los magos de Waverly Place, donde hacía de Alex Russo. A raíz de este papel, su carrera fue en ascenso, grabando alguna película y grabando sus primeras canciones.

El paso de estrella infantil a actriz en edad adulta lo dio con el estreno de la película Spring Breakers, en 2012, donde compartía reparto con actrices como Vanessa Hudgens o Ashley Benson, y que trataba la violencia, el sexo y las drogas. Un cambio radical muy sorprendente a lo que se estaba acostumbrado a ver de la artista.

Sobre esta evolución, Selena Gomez ha hablado en el podcast Awards Chatter del medio estadounidense The Hollywood Reporter: "Sentí que era muy difícil que la gente me tomara en serio", confesó. No fue fácil esta transición, ya que no se sentía aceptada por sus compañeros de industria y tuvo que pelear para demostrar que merecía tener un puesto dentro de la actuación.

También trató cómo fue crecer dentro del ojo público y ser perseguida por paparazzi cuando aún era una adolescente: “Creo que ahí fue cuando perdí un poco de mi ser un niño. Más tarde en la vida me di cuenta de que me perdí de muchas cosas”.

Actualmente, es productora de Only Murders in the Building, una serie de Disney Plus que está a punto de estrenar su segunda temporada, en donde también actúa. La ficción tiene prevista una tercera entrega, en la que ya están trabajando. Además, Selena Gomez está inmersa en la creación de nueva música. Todo ello hace que esté en un momento feliz de su vida, donde el amor no es su prioridad: “en este momento, en mi vida, soy tan abierta y amo lo que hago... Simplemente estoy en un muy buen espacio en este momento, y yo' Lo estoy disfrutando”.

Selena Gomez fue y sigue siendo una de las personas más influyentes dentro del panorama artístico y no ha dejado de trabajar, aun llevando a sus espaldas problemas de salud mental o físicos. La artista se muestra agradecida de su posición actual, pero es consciente de que todavía no ha mostrado todo lo que puede hacer y está dispuesta a enseñarlo al mundo.