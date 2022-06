Nil Moliner estalla en redes sociales contra un usuario que se hace pasar por él

Nil Moliner está en el mejor momento de su carrera, después de subirse al escenario del Wizink Center y comenzar su gira Nuestra Locura Tour, pero un usuario de redes sociales le está dando dolor de cabeza al ponerse como objetivo suplantar la identidad del cantante y hablar a sus fans.

El intérprete de Libertad ha denunciado en Instagram que una persona se ha creado un perfil y se está haciendo pasar por él, hablando con algunos fans e invitándoles a sus próximos conciertos. Algo que ha causado mucho revuelo entre el público, especialmente a aquellos que han recibido el famoso mensaje.

Al no ser el primer artista al que le sucede, ha querido darle voz a un hecho que ocurre muy a menudo, a pesar de que se trata de un delito. Gracias a unas fotos que ha conseguido de esas conversaciones, Nil ha podido verificar y explicar lo sucedido, "hola querida... ¿Cómo estás? Por lo general, noté sus me gustas y comentarios en mi página oficial. Simplemente decidí enviarle un mensaje aquí y agradecerle su inquebrantable apoyo". Estas son las palabras con las que comienza la conversación entre el usuario falso y una fan del cantante.

La chica, extrañada por las palabras y por la invitación del artista a su próximo concierto, le pregunta si esa cuenta se trata de una página nueva, a lo que le responde, “estoy usando esta cuenta privada para que mis fanáticos tengan acceso a mí y también obtener sus opiniones sobre cómo se sienten acerca de mi carrera musical".

Por ello, Nil ha querido compartirlo y asegurar que no es el propietario ni ha escrito ningún mensaje a nadie, para que así todo el mundo supiese, si le había llegado la notificación, que no era cierto y que le estaban suplantando la identidad.

No es el primer caso

La suplantación de un perfil en redes sociales, especialmente si se trata de artistas reconocidos, es un hecho que ocurre en muchas ocasiones. Nil Moliner no es el primer cantante que estalla y explica en redes sociales lo que está haciendo un usuario.

Funambulista también compartió a través de una publicación que alguien se estaba haciendo pasar por él, “es muy triste tener que comunicaros esto, pero lamentablemente alguien se está haciendo pasar por mí en redes sociales y encima está pidiendo dinero a las personas con las que se pone en contacto”.

Con estas palabras, el cantante animó a todos lo que tuvieran que pasar por ello a denunciarlo, para que la gente se dé cuenta lo que está sucediendo y no quede impune, “por desgracia, este problema de suplantación de identidad no lo sufro solo yo, sino que también les sucede a muchos de mis compañeros. La única forma de pararlo es DENUNCIANDO este tipo de cuentas para que no vuelvan a hacerlo más”.