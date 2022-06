Las dos aspirantes que se quejan de favoritismos en ‘Masterchef’ y no se esconden

La décima edición de Masterchef ya está en su recta final y, con menos aspirantes, y más confianza con los jueces, muchos de ellos ya no se cortan a la hora de opinar.

Eso fue lo que ocurrió esta semana - en la gala 8 emitida en TVE- cuando en la prueba de exteriores, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez se pusieron a capitanear a los dos equipos.

El catalán se quedó con el formado por Jokin, Adrián, David, Vero y María Lo y decidió poner a estas dos últimas a hacer el postre. Una estrategia que para Vero fue totalmente premeditada para acabar con ambas: “Ha ido directo a por mí y a por María Lo, poniéndonos en los postres cuando sabe que no son nuestro fuerte. Nos tenía enfiladas”, aseguró a cámara.

Mientras que el toledano dirigió a Patricia, Yannick, Claudia y Luismi respondiendo a todas las dudas del equipo, hasta que Claudia preguntó y él se mofó. Una reacción que a ella no le gustó y se lo dijo: "Parece que si lo pregunta otro está bien pero si soy yo no".

Y ninguna iba mal encaminada, porque en la valoración, los jueces criticaron el trabajo de ambos, sobre todo. Pero ahí fue cuando Claudia explotó: "No estoy de acuerdo con que he trabajado a medio gas, pero si tú lo dices lo acato. Aún soy aspirante, no juez", dijo ella, mientras Yannick se unía a la crítica.