El exmarido de Britney Spears, Jason Alexander, detenido por acosar a la cantante

Jason Alexander, exmarido de Britney Spears, ha sido detenido por acechar a la cantante después de intentar colarse en su boda hace unos días. Le acusan de delito grave y se le ha impuesto una multa de 100.000 dólares.

La vida de la cantante parece que está volviendo a su curso, después de ganar la batalla legal contra su padre, se ha casado con Sam Asghari. Fue una ceremonia íntima que solo ha contado con 100 invitados, lo que sorprendió a muchos por la noticia.

Pero todo se ha visto comprometido por su exmarido, que ha sido detenido y no es la primera vez. Según publicó The New York Post, los fiscales del condado californiano de Ventura también le acusaron de allanamiento de morada, negarse salir de una propiedad privada, vandalismo y agresión.

Después de conocer todos los delitos en los que se ha visto involucrado parece que no es una sorpresa que Jason haya querido entrar a la fuerza en la casa de la cantante horas antes de que contrajera matrimonio con Sam. Antes de ser detenido gritó a los agentes que “Britney Spears me invitó aquí. Ella es mi primera mujer, mi única mujer. Soy su primer marido. Estoy aquí para parar la boda".

El detenido se casó con Britney Spears durante un viaje a Las Vegas en 2004, pero a las 55 horas firmaron los papeles del divorcio. Un matrimonio que duró poco tiempo pero que parece que no ha terminado para él, quién consiguió burlar toda la seguridad de la mansión en ese día tan especial.

Su obsesión por la cantante

Jason Allexander era un amigo de la infancia de Britney. Se conocieron antes de que ella diera el salto a la fama, crecieron juntos y siempre fueron grandes amigos, pero el divorcio hizo que su relación se resintiera y no volviese a ser la misma.

A pesar de ello, fue un gran apoyo dentro de la batalla legal que tuvo la cantante contra su padre para romper su tutela. En una entrevista contó que seguía queriendo a la artista y que quería volver con ella. Es la razón por la que tiene esa obsesión con la estadounidense y por la que le han visto en varias ocasiones merodeando la mansión a la que ha conseguido entrar en esta ocasión.