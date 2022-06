Karol G, Camilo, Danny Ocean y Lizzo se lucen en la lista

En México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y España: en todos esos países, simultáneamente, es esta semana número uno Karol G con Provenza, que ya apunta a convertirse en una de las canciones del verano. Con Bichota culmina, por tanto, la cuenta atrás de la lista que ahora rehacemos en vídeo, con todos los clips. En el repaso encontrarás otros movimientos destacados, como la imponente subida de once puestos de Camilo con Pegao, que se queda en el #18 coincidiendo con su aterrizaje en España. La entrada más importante es la de Danny Ocean con Fuera del mercado, que debuta en el #28. También es novedad About damn time, de Lizzo, que se estrena en el #39. The Kid LAROI y Justin Bieber siguen en lista una semana más, y ya son 42, lo que hace que mantengan el récord de permanencia con Stay (que fue dos veces número uno y ahora se sitúa en el #23).