Bruce Springsteen, David Summers, Maluma, Chenoa y otros que refrescaron junio con sus Nº1

No todos los meses de junio han sido tan calurosos, pero sí que han dado maravillosas canciones, como este. Como botón de muestra, las que rescatamos esta semana en La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola en que recordamos canciones que llegaron al número uno de nuestra lista oficial en estas fechas. Hace un año, el 5 de junio de 2021, el tema que accedió a lo más alto fue Save your tears, de The Weeknd. Era el cuarto sencillo del álbum After hours, que dejó otros éxitos como Blinding lights e In your eyes, ambos también número uno pero el año anterior.

En 2017 la canción que se situó en primera posición fue Felices los 4, de Maluma. Su tórrido vídeo se convirtió en el clip de un artista latino más visto en todo el mundo en sus primeras 24 horas. El 9 de junio de 2012 Pablo Alborán recuperó el número uno que ya había disfrutado dos semanas en mayo con Te he echado de menos, de su disco En acústico. Ese 2012, el malagueño sería líder también con otra canción: Tanto.

Una semana más Shakira se cuela en la sección con Las de la intuición, tema que fue número uno un total de ocho semanas en 2007: cuatro consecutivas en marzo y abril, tres consecutivas en junio (a la que nos referimos ahora es la segunda de esa racha) y una más en agosto. Y otra diva de habla hispana, la entrañable Chenoa, llegó al puesto de honor el 8 de junio de 2002 (hace veinte años) con Atrévete. Fue el primer sencillo de su primer álbum, titulado simplemente Chenoa, y tuvo también una entusiasta acogida en Argentina.

Hace veinticinco años, un histórico del pop-rock español consiguió la primera plaza en la lista: David Summers, cantante, bajista y compositor de Hombres G, con su tema en solitario Si sí, o si no. Y despedimos la sección esta semana con el número uno de hace treinta años: otro histórico, aunque del rock internacional, nada menos que Bruce Springsteen, logró el número uno con Human touch. Abría el álbum de igual título, publicado, curiosamente, a la vez que otro, titulado Lucky town.