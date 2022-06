Taburete opina de Chanel, feminismo, anuncian gira y nuevo disco

Taburete lleva un lustro haciéndonos cantar sus canciones. El grupo de Willy Bárcenas y Antón Carreño no ha dejado de sumar seguidores y seguidoras durante todos estos años. Temas como Sirenas, Roto y elegante, 5 Sentidos o Amos del Piano Bar forman parte de la banda sonora de miles de personas.

Aunque los dos chicos llevan años estando bajo el foco, lo cierto es que siempre hay algo más que podemos saber de ellos. Sobre todo si se sientan con Karin Herrero. El canario, que no tiene pelos en la lengua, ha vuelto a invitar a los artistas a su podcast Mi Primera Vez. De este modo, hemos descubierto nuevas anécdotas de los chicos.

Los chicos, que acaban de sacar Penúltimo beso, se han sincerado sobre varias cosas. La primera pregunta ha sido cómo vieron a Chanel en Eurovisión.

"No lo pudimos ver porque estábamos de concierto en Vigo. Fuimos a un bar a copas y escuchábamos que había quedado tercera", empieza diciendo Willy. "Creo que mucha gente la infravaloró y que les ha callado la boca. Enhorabuena. Me gusta la gente que calla bocas", ha dicho el cantante.

La primera vez que les traicionó un amigo

Karin también ha querido saber cuándo fue la primera que les traición un amigo. Willy no se ha cortado ni un pelo y ha contado su experiencia tras la universidad:

"En la época de la universidad nos encantaba salir. Un amigo se fue a vivir fuera y unos meses después me fui yo. Él me dijo que no me acogía en su casa porque estaba centrado en el trabajo. Evidentemente se terminó la relación. Cuando él era el peor.

La primera vez que les hicieron una entrevista de mierda

Los chicos tampoco se han cortado a la hora de contar cómo fue la primera vez que les hicieron una entrevista de mierda. "En los inicios tuvimos muchísimas", ha dicho Willy. "Recuerdo una con Javier Negre. Al terminar, yendo para el coche, le contesté con una broma y fue el titular de la entrevista", ha continuado el cantante.

¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!