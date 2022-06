El alcalde de Valladolid anuncia concierto de Jason Derulo: “Las cosas muy grandes no se pueden ocultar”

Jason Derulo es uno de los artistas más completos del panorama internacional. Canta, baila y es una auténtica máquina de hacer hits. Además, pocas estrellas mejores se nos ocurren para animar una buena fiesta. De este modo, el estadounidense se ha convertido en el plato fuerte de los conciertos de las fiestas de Valladolid.

El artista estará en la Plaza Mayor de la ciudad el próximo 8 de septiembre, interpretando algunos de los temazos de su discografía. No faltarán canciones tales como Whatcha Say, Swalla, Marry Me o Ridin Solo. Seguro que deja a los asistentes sin palabaras.

Pero si hay alguien que nos ha dejado mudos ha sido, sin duda, Oscar Puente, el alcande de Valladolid. El político ha anunciado que Jason Derulo estará en las fiestas de la ciudad con un divertido, pero controvertido, tuit.

Oscar ha rescatado una foto de Jason de 2019. Una imagen que se hizo viral al momento y que el propio Instagram censuró. ¿La razón? La entrepierna del cantante. Junto a la imagen, el alcalde ha escrito lo siguiente:

"Las cosas muy grandes no se pueden ocultar. Por eso ha sido imposible evitar que trascienda que Jason Derulo desplegará su grandioso espectáculo el 8 de septiembre en la Plaza Mayor de Vallladolid".

Las cosas muy grandes no se pueden ocultar. Por eso ha sido imposible evitar que trascienda que @jasonderulo desplegará su grandioso espectáculo el 8 de septiembre en la Plaza Mayor de Vallladolid. #jasonderulo pic.twitter.com/OgL0AOt0Ot — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 14, 2022

Como era de esperar, el mensaje no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, y muchos usuarios han aplaudido el tuit.

El propio Luis Cepeda ha contestado al alcalde: "Si alguna vez cantó en Valladolid, prometo pasarte una foto menos sugerente. Oscar ha contestado lo siguiente: "Vas a cantar en Valladolid y lo sabes. Ya lo has hecho antes. Aquí siempre eres bienvenido. Así que ya te emplazo a cerrarlo para 2023. Lo de la Foto…tú sabrás. Cada uno sabe cuáles son sus puntos fuertes y débiles".

Vas a cantar en Valladolid y lo sabes. Ya lo has hecho antes. Aquí siempre eres bienvenido. Así que ya te emplazo a cerrarlo para 2023. Lo de la Foto…tú sabrás. Cada uno sabe cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 😉 https://t.co/oCFTuZXnQ3 — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 14, 2022

Sea como sea, Jason Derulo estará en Valladolid el próximo 8 de septiembre. ¡Una locura!