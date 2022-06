The Cardigans se preparan para lanzar nueva música después de 17 años

Dice el dicho que es mejor tarde que nunca, y podríamos aplicárselo a muchos músicos que se lo piensan mucho antes de volver a entrar en el estudio. Más de 17 años han pasado desde que The Cardigans publicó su último disco, y eso ahora podría estar a punto de cambiar. La banda ha publicado un misterioso vídeo en redes sociales con el que se han disparado los rumores de que podrían estar preparando nueva música.

Ha sido a través de su página oficial de Facebook, en la que la banda ha compartido un vídeo en el que se les puede ver ensayando. También se puede ver al bajista de la banda, Magnus Sveningsson, adelantando una "emocionante" sorpresa para las próximas semanas. "Hola chicos, soy yo, Magnus. Estamos en Inkonst, Malmo y vamos a ver detrás de esta puerta, puede que haya algo emocionante", dice el músico antes de dar el primer vistazo a lo que sería nueva música de la banda.

No es la primera vez que un miembro de la banda se refiere a la posibilidad de lanzar nuevas canciones. Hace un tiempo, la líder de The Cardigans, Nina Persson, se refirió a la posibilidad de un regreso musical. "Es divertido cantar los grandes éxitos, porque no hay nada más. Pero si continúanos divirtiéndonos tanto, nos gustaría hacer otro disco", dijo en una entrevista en NME en 2014.

A pesar de no haber lanzado nuevas canciones desde 2005, cuando publicaron el disco Super Extra Gravity, la banda no ha dejado de estar activa, y han salido de gira por todo el mundo. En 2018, celebraron con varios conciertos el vigésimo aniversario de su álbum de 1998 Gran Turismo, uno de los más exitosos de su carrera, en el que estaba presente Lovefool, su canción más reproducida con 300 millones de streams en Spotify.

Formados en 1992, The Cardigans disfrutó del éxito mundial a fines de la década de 1990 y terminaron haciendo una pausa entre 2007 y 2011. Posteriormente, actuaron nuevamente, pero no grabaron nada más.

The Cardigans - Lovefool (Official Music Video)

Por ahora no tenemos más detalles acerca de su nueva música, pero después de este vídeo, tenemos la esperanza de que sea este año cuando podamos escucharla. De hecho, este sábado 18 de junio volverán a los escenarios con un espectáculo en Dinamarca, y ahí se espera que la banda interprete su nueva canción y se anuncie el nuevo disco. Seguiremos informando.