Rafa Nadal y Xisca Perelló van a ser padres, según ¡Hola!

Los rumores estaban en el aire, pero parece que podríamos tener una confirmación. Rafa Nadal y Xisca Perelló van a ser padres, según las imágenes recogidas por la revista ¡Hola!.

En ellas vemos cómo ambos disfrutan de unas merecidas vacaciones en Mallorca, donde además hace unos días demostraron que también han contado con la compañía de algunos amigos. En una de estas fotos, Xisca luce una barriguita premamá en bañador, además en la zona más baja de su abdomen, lo que nos indica que ambos podrían estar viviendo una de sus etapas personales más emotivas.

EXCLUSIVA: Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo: las imágenes que revelan su embarazo 🤰🏻 https://t.co/NwCu9ldWyt pic.twitter.com/pIjt2djwK3 — Revista ¡HOLA! (@hola) June 15, 2022

Lo cierto es que no sería ninguna sorpresa para los fans del matrimonio, ya que el tenista ha manifestado en más de una ocasión que le encantaría ser padre. En 2017 declaró: "Tengo la intención y la ilusión de formar una familia. Me encantan los niños y me gustaría que mis hijos hicieran lo que a ellos les gusta". Pero eso no es todo.

En pleno confinamiento se conectó para charlar a través de Instagram con Andy Murray, Roger Federer y Marc López. Cuando el tenista británico desveló la hora a la que le despertaban sus hijos (a las seis de la mañana), el mallorquín le confesó que deseaba verse en su situación "dentro de no mucho tiempo".

No cabe duda de que después de contraer matrimonio en octubre de 2019, la intención de Rafa y Xisca era la de formar una familia. No obstante, los compromisos profesionales de Nadal han sido posiblemente un motivo por el que han tenido que retrasarlo hasta hoy. Aunque ha demostrado que incluso ganando su vigésimo segundo título del Grand Slam, sus ganas por formar una familia nunca se desvanecen.

Habrá que esperar para tener una confirmación oficial por parte de nuestros protagonistas, aunque la barriguita premamá de la joven nos da señales de que la paternidad está más cerca que nunca. ¡Enhorabuena a los dos!