No, Jennifer López no se ha metido con Shakira en ningún momento

Esta semana se ha estrenado Halftime, el documental de Jennifer López que nos acerca un poco más a la diva. La estrella estadounidense de orígenes puertorriqueños cuenta en primera persona cómo ha sido su vida, persiguiendo constantemente la aprobación de la industria del entretenimiento. Una tarea doblemente complicada al ser mujer y latina a finales de los noventa.

J Lo se abre en canal delante de las cámaras, mostrando su frustración al no recibir la nominación al Oscar por Estafadoras de Wall Street o emocionándose al hablar de la dura política contra la inmigración que puso Trump. La diva vuelve a ser esa Jenny from the block que nos enamoró hace dos décadas, mostrándose más humana que nunca.

A pesar de que J Lo muestre su lado más humano, no deja de ser una mujer que parece sacada de otro mundo. ¿La razón? El increíble ritmo de trabajo que tiene. Entre 2019 y 2020, la estrella estuvo compaginando la promoción de Estafadoras de Wall Street y los ensayos de su esperadísima actuación en la Super Bowl. Un año que fue una auténtica locura.

Críticas a J Lo por su comentario sobre la Super Bowl

Pero lo que llama la atención de este documental es la repercusión que está teniendo en redes sociales. La artista habla sin tapujos sobre cómo ha vivido todos estos años, enfrentándose a todos esos comentarios machistas, racistas y clasistas del pasado. A principios de los 2000's, muchos medios aseguraban que J Lo no tenía talento. ¡Que no tenía talento! Lo que hay que escuchar. Menos mal que el tiempo ha callado bocas. ¡Y de qué manera!

Lo curioso es que el mismo documental donde la estrella se queja de todos aquellos titulares sacados de contexto haya sido motivo de crear un nuevo bulo: que Jennifer López no quería a Shakira en su actuación en la Super Bowl.

En esa continua y obsoleta obsesión que tienen los medios de enfrentar a dos mujeres empoderadas, han sido muchos los que han sacado de contexto unas declaraciones de J Lo. La estrella se quejaba de la organización de la Super Bowl, donde dos estrellas internacionales con una larga lista de hits a sus espaldas, iban a tener solo seis minutos. Estas son las palabras que dice en el documental:

"Tenemos seis putos minutos. Tienen que ser canciones que cantemos, que tengamos nuestro momento. Cantar nuestro mensaje. Es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl. Fue la peor idea del mundo"

Estas son las palabras que J Lo pronuncia en el documental y que han sido totalmente sacadas fuera de contexto. En ningún momento carga contra la colombiana. De hecho, tiene toda la razón: ¡Hubiese sido una auténtica locura ver doce minutos de cada una de ellas!

Es más, Kim Burse, su directora musical, tuvo que hacer todo tipo de malabares para que J Lo cantase en seis minutos todas las canciones que representan su carrera. Además, durante todo el documental vemos cómo Jennifer se llega a enfrentar a los jefazos de la Super Bowl por rascar unos segundos más para el show.

Pero, ¿acaso no tiene razón J Lo?

J Lo y Shakira son dos de las artistas más escuchadas de la industria musical en las últimas dos décadas. Ambas tienen decenas de números 1 y más de veinte años en la industria musical. ¿No son capaces de llenar 12 minutazos de show? ¡Por supuesto que sí! De hecho, ambas tienen el récord de actuación más vista en Youtube de una Super Bowl. Solo en la cuenta oficial de la NFL suma más de 237 millones.

Tienen 120 más que Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J, Kendrick Lamar y 50 Cent. 150 millones más que The Weeknd, quien cantó en solitario en 2021 a pesar de no tener una carrera tan larga como las dos estrellas. Superan en 180 millones a Lady Gaga, quien actuó en solitario hace cinco años. ¡Y estos son solo algunos datos!

Es verdad que no es la primera vez que la Super Bowl cuenta con más de un artista para espectáculo, pero tanto J Lo como Shakira podrían haber llenado esos doce minutos sin ningún problema. ¡Y sin tener que contar con invitados!

De este modo, para todos aquellos y aquellas que aseguran que Jennifer López ha cargado contra Shakira: relajad un poquito, que se aleja bastante de la realidad. Porque, siendo sinceros, nos habría encantado ver un espectáculo en solitario de Jennifer López en la Super Bowl. Pero, ¡ojo! también de Shakira. Ambas se merecían más de seis minutos y eso es una verdad como un templo. Dejemos de enfrentar a las divas del pop, por favor.