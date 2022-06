Manuel Lara, productor de Sebastián Yatra y Rauw Alejandro: “Ahora todos buscan colaborar con latinos”

Detrás de un gran hit, siempre hay un buen productor. Una canción buena puede convertirse en un temazo gracias a la magia y el trabajo de un productor. ¡Y es que hacen auténticas maravillas!

Manuel Lara puede presumir de haber trabajado con algunos de los artistas más importantes del panorama musical actual. Rauw Alejandro, Bad Bunny, Sebastián Yatra o Kali Uchis son solo algunos de los cantantes con los que ha estado en el estudio. De hecho, con estos dos últimos ha producido dos de las canciones más escuchadas de los últimos tiempos: Tacones Rojos y Telepatía.

Aprovechando su visita por España, Manuel Lara ha acudido a los estudios de LOS40. Llega tras un viaje relámpago a Ibiza. Sin pasar por el hotel, el productor aparece en nuestras oficinas. Eso sí, tiene una sonrisa. La que tiene uno cuando sabe que vienen grandes proyectos. Y es que el productor ha estado trabajando con algunos de los artistas más conocidos de nuestras fronteras.

Pregunta (P): ¿Es la primera vez que estás por España?

Manuel Lara: Sí, es la primera vez que vengo a España. De hecho, es la primera vez que estoy en Europa. Llevo toda mi vida queriendo venir. Llevo una semana y no he parado. Vengo de Miami y de Venezuela y siento que el ciudadano de acá es más consciente de lo que le rodea.

P: Vienes de una familia de músicos, ¿cómo ha repercutido el jazz en las canciones que produces?

Manuel Lara: Sí, mi papá era una figura del jazz en Venezuela. Esto me ayudó a mis inicios. Y es que empecé a tocar la batería desde pequeño. Lo hacía con su banda. En mi casa se escuchaba todo tipo de música.

P: Luego estuviste en Estados Unidos estudiando música, ¿cómo pasaste del jazz a hacer producción de canciones urbanas y pop?

Manuel Lara: Fue muy loco. Yo pensaba que iba a ser batería de jazz, pero me cambió el chip rápido. Cuando conocí nuevas culturas y conocer gente, pensé que quería desarrollar nuevas cosas. Me metía en los estudios y veía que podía hacer cosas. Tras la universidad, me fui con mi hermano a vivir a Puerto Rico. Allí conocimos a Álvaro Díaz. Él fue al primer artista al que le hice una canción fuera de mi proyecto Lara Project. Ahí empezó todo. La gente empezó a escuchar el nombre de mi hermano (Félix Lara) y mío para producir.

Manuel Lara / Foto cedida por el equipo de Manuel Lara

P: Vienes del jazz, ¿tuviste prejuicios a la hora de pasarte a la producción de canciones pop y urbanas?

Manuel Lara: Es que el jazz, el soul y todos estos géneros son las bases de la música popular. Teniendo el conocimiento de la armonía de estos géneros, me ha ayudado a elevar las cosas que hago. Esas reglas las implanto en el mainstream pop.

P: ¿Está cambiando la situación respecto a los productores? ¿Se está poniendo más el valor esta figura?

Manuel Lara: Es que siento que el productor es tan importante como el artista. Ayuda a desarrollar la idea y llegar a donde se quiere con la canción. Creo que es muy importante que se les dé el crédito que se merecen. Antes no sabíamos quiénes eran. Esto ayuda a crear un catálogo que ayuda mucho a los productores. Me parece increíble.

P: Es verdad que ahora, gracias a nombres como Bizarrap, Alizzz o El Guincho, empezamos a ver a los productores como artistas. ¿Lo estás viendo tú también?

Manuel Lara: Siento que es increíble, porque el productor también es un artista. Me parece genial que se le esté dando el papel que se merece al productor. Y ahora, con la cuestión de redes sociales, ayuda a que un productor sea global.

P: Has trabajado con Rauw Alejandro, Kali Uchis, Bad Bunny...¿cómo es trabajar con ellos?

Manuel Lara: Es complicado, son personas que tienen las agendas apretadísimas. Actualmente se hace música fría, de plástico, porque para hacer música tiene que haber un tipo de conexión. Pero actualmente hay sesiones que duran solo dos horas. Pero ha sido increíble trabajar con ellos. Con estos tres he tenido una gran experiencia y hemos tenido buena conexión. Cuando el productor tiene una conexión con el artista, todo sale mucho mejor.

P: ¿Cuál dirías que es la canción que más te gusta que has producido para otros?

Manuel Lara: Creo que de mi proyecto, Lara Project, la canción de la que más orgulloso estoy ahora mismo es Control. Es increíble. Hice el disco de un artista que se llama Cuco. Y Telepatía de Kali Uchis. Peleamos mucho por esa canción. Ese tema no iba a salir, no iba ni al disco. Mi equipo y yo estuvimos luchando porque saliese sin saber que iba a ser un hit. La metieron en el número diez del disco. Se hizo un hit también por la pandemia.

P: En TikTok también. Da un poco de miedo que ahora se haga tanta música para TikTok.

Manuel Lara: Sí, me ha pasado. Me han llegado a decir que haga un verso para TikTok. Hay que buscar esos 15 segundos perfectos para que el beat sea explosivo y se pueda crear un baile.

P: ¿Cómo funciona el trabajo de un productor? ¿Son ellos quienes se ponen en contacto con vosotros?

Manuel Lara: Es verdad que Telepatía me ha ayudado un montón. He llegado a artistas con los qu quería trabajar. Me han escrito por Instagram. Esta canción hizo que muchas personas se acercasen a mí. Vine acá para trabajar con Álex Ubago. Lo admiraba desde siempre. Me dijeron que quería trabajar conmigo.

P: ¿Qué diferencias hay entre trabajar con un artista y trabajar para Lara Project?

Manuel Lara: Cuando trabajo para in artista, yo soy una herramienta para ellos. Yo voy en función a lo que ellos quieren y los intento a ayudar a llegar ahí. Con Lara Project no seguimos la ola, nos dejamos llevar.

P: ¿Cómo ves que ahora haya una nueva corriente que mueva el sonido del reguetón con el dance?

Manuel Lara: Me parece súper cool. En Latinoamérica llevamos años produciendo reguetón. Esta nueva corriente nos permite ver a los artistas abriéndose a otros sonidos y convertirlos en tendencia. Está volviendo el rock, el dance music... Estos artistas se animan a hacer estos sonidos.

P: Es verdad que, durante años, la industria musical se ha fijado en lo que hacía EEUU y lo adaptaba, parece que las tornas han cambiado y la mirada está en Latinoamérica, ¿por qué crees que ha pasado esto?

Manuel Lara: Es una locura. Antes, los artista latinoamericanos se volvían locos por hacer un featuring con algunos estadounidenses. Ahora es lo contrario. Ahora los americanos buscan los latinos. Hay personas que ya se han convertido en iconos, como Bad Bunny o J Balvin. De hecho, el otro dia colaboré con John Legend en la nueva versión de Tacones Rojos.

P: ¿Cómo fue el proceso de trabajar en Tacones Rojos?

Manuel Lara: Sebas ya tenía el concepto. Me lo enviaron y me pusieron una referencia de rock alternatico. Y funcionó muy bien. A raíz de esa canción me llaman para trabajar en Dharma.

P: Además de con Álex Ubago, ¿con qué artistas españoles te ves trabajando?

Manuel Lara: Acabo de tener unas sesiones con Pol Granch. Siento que tenemos un hit entre manos. También he tenido sesión con Aitana. Creo que voy a estar con Pablo Alborán también. A ver si me llega con C. Tangana y volver a hacer algo con Sen Senra.