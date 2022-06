Camilo nos lleva hasta el cielo (literalmente) en un LOS40 Stage muy especial

Tocando el cielo: así nos ha dejado Camilo tras su último LOS40 Stage. La estrella colombiana ha estado con nosotros cantando en acústico algunos de sus mayores éxitos. Han sido solo unos pocos afortunados los que han podido disfrutar de este evento tan especial, donde Camilo ha brillado con luz propia.

Sobre las nueve de la noche, cuando el sofocante calor madrileño nos empezaba a dar una tregua, el artista ha salido a la terraza del Hotel ME de la Plaza Santa Ana. Con los tejados de la ciudad de fondo y el sonido lejano de las personas que continúan su vida en la capital, los aplausos del público han invadido la terraza.

Camilo se ha reunido con nuestro compañero Óscar Martínez, quien ha tenido unos minutos para conversar con él. "Es muy raro que sean las nueve y todavía haga sol", ha dicho el artista nada más salir al escenario.

Tal y como le ha confesado a nuestro compañero Óscar, está pasando unos días de disfrute con su familia. A pesar de todas las entrevistas y de la gira, Camilo está intentando compaginar su trabajo con el cuidado de su hija: "Como saben, ahora soy papá y está siendo todo un aprendizaje". Además, el cantante ha explicado que Índigo se portó genial durante todo el vuelo. ¡Toda una ventaja! Sobre todo porque tanto su mujer Evaluna como él estaban aterrados con que la pequeña estuviese llorando durante las nueve horas de vuelo.

Tras unas preguntas más, Camilo ha comenzado a tocar. ¡Y menuda forma de hacerlo! Acompañado de una guitarra acústica, el artista ha dejado a los asistentes sin palabras. Ha empezado entonando los acordes de un tema muy conocido por todos los presentes: Favorito. Una canción que ha fusionado con uno de sus primeros éxitos en España: Tutu.

El momento de Índigo

Pero su había un tema que estaban esperando los miembros de su tribu presentes era, sin duda, el de Índigo. Además, el artista ha contado cómo reacciona su hija cuando la escucha:

"Cuando le ponemos la canción, tendríais que ver las caritas que pone. La reconoce, se la sabe y es como si supiera. Es algo que prometí que no iba a decir nunca, porque los papás corremos siempre el riesgo de ponernos ridículos magnificando cosas de nuestros niños que no pasan. Pero ahora lo estoy haciendo".

Camilo ha cantado en primicia un nuevo tema: De adentro pa afuera

Lo que no esperaban los presentes era que, tras interpretar Bebé y Pegao, Camilo regalase un momento único a los asistentes. Y es que el colombiano ha interpretado el tema que da nombre a su nuevo disco: De dentro pa afuera.

"Cuando algo pasa, primero lo entiende la mente, dicen que el corazón tarda, pero que al final lo entiende", ha empezado cantando Camilo. De este modo, el artista ha cantado en primicia en LOS40 Stage esta preciosa canción. Una balada cuyo estribillo pone los pelos de punta:

"Si quieres lo saco de adentro pa afuera, para que le expliques tú, que eres la dueña. A ver si te hace caso y la página paso. Dile que ya no sientes lo mismo por mí, dile que no estamos juntos y que eres feliz, dile que hay alguien que llegó a tu vida, pero ojalá que sea mentira. Porque si es así, aunque ya me mataste, me vuelvo a morir".

¿Es o no es bonita esta canción? ¡Qué ganas de que Camilo la saque completa! De este modo, los asistentes de Camilo han podido disfrutar de este regalo.

Para terminar por todo lo alto, Camilo ha cantado una canción llena de optimismo: Vida de rico. Un tema que sus fans conocen a la perfección y cuyos últimos acordes de guitarra sonaban en la casi oscuridad de la noche.

Y es que, en el tiempo en el que Camilo ha estado cantando, Madrid daba la bienvenida a la noche. Si la azotea donde ha transcurrido el concierto nos habia acercado más al cielo, Camilo nos ha permitido tocarlo gracias a su música. Un LOS40 Stahe único e irrepetible.