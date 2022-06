María Pedraza estrena look en el paraíso y la gente le saca este parecido: “¡Es Jane de Tarzán!”

María Pedraza está de vacaciones en una de esas playas paradisíacas donde ves todo de otra manera. Está muy a gusto y ha querido que sus más de 12 millones de followers lo sepan colgando varias fotitos. En concreto, ha subido dos, pero nos ha llamado especialmente la atención la última por razones evidentes.

La actriz nos tiene acostumbrados a sus cambios de looks. Que si pelo natural. Que si pelo rubio. Que si corto por lo sano…A ella le gusta cambiar de vez en cuando y para sus días en el paraíso ha querido pasar por la peluquería y darse unas mechas rubias que le sientan fenomenal.

Y claro, como en la foto que ha colgado aparece con el bikini y la selva de fondo no han tardado en sacarle un parecido más que razonable. "Es janeeee de tarzán eshaaaaaaa", le ha escrito Miranda Makaroff. Pero no ha sido la única que ha querido mandarle un mensaje. María Pedraza ha recibido un montón de piropos y comentarios positivos acerca de su look. ¡Está guapísima!

Los últimos proyectos de María Pedraza

Suponemos que María Pedraza estará de vacaciones antes de sumergirse en nuevos proyectos. De todas formas, si quieres disfrutar de la actriz, puedes verla en sus dos últimas producciones: La segunda temporada de Toy Boy está disponible en Netflix y ATRESplayer PREMIUM, mientras que Las niñas de cristal, su última película, también forma parte del catálogo de Netflix.