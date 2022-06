Edu García, de ‘Aquí no hay quién viva, habla de su “palo” con Hacienda

Edu García se dio a conocer de un niño con su participación en Aquí no hay quién viva. En aquella comunidad de vecinos hacía de José Miguel, el hijo pequeño de los Cuesta. También estuvo unos años en La que se avecina, pero, en un momento dado, decidió abandonar su carrera de interpretación y probar suerte con el rap. Su época como actor, sin embargo, le marcó irremediablemente y de vez en cuando habla sobre ello.

Lo hizo recientemente en su podcast, Club 113, para contar públicamente una anécdota que no había contado antes y que tiene una relación directa con Hacienda. Estaba hablando con sus colegas de si se habían visto o no metidos en algunos enredos con la Agencia Tributaria y Edu admitió que una vez le hicieron pagar una considerable suma de dinero.

"Me podría quejar de Hacienda, que son unos pussies", dijo antes de explicar el palo más duro que le había dado el ente público en el mejor momento de su carrera actoral. "Gané bien, todo hay que decirlo, no voy a ir de pobrecito. Siendo real, ese año gané dinero, pero me quitaron 6.800 euros".

El madrileño compartió con todos los oyentes de su podcast esta historia. Le pasó cuando era un chaval y fue su padre el que le abrió los ojos. "Le pregunté y me contestó: 'Hijo mío, en esta vida, cuanto más tengas, más te van a querer quitar. La vida es así'".

Ahora, Edu García entiende perfectamente lo que hay y está de acuerdo en pagar esos impuestos que le corresponden a cada ciudadano porque Haciendo somos todos, ¿no? "Me parece bien porque, siendo real, si estás ganando bien, tendrás que contribuir. Pagando haces hospitales, carreteras, cosas para ayudar a los demás. Hay que pagar, bro. Jode pagar, pero es para el pueblo", afirmó.