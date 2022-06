Así es Ters, la nueva promesa de la música que presenta su tema ‘Ella, exótica’

Ters, apúntate bien este nombre porque es uno de los cantantes emergentes de nuestro país. Este nombre es el artístico de Gonzalo Tamames, un diseñador gráfico que tiene como pasión la música y que ha terminado dedicándose a ella. Ha lanzado ya varios singles y es capaz de experimentar con diferentes estilos de manera muy eficaz.

Antes de hablar de su música, tiene una historia detrás de su nombre. Cuando era un adolescente, su amigo y él se hacían llamar “Monster”. Con él, pintaba graffitis por la ciudad y en uno de ellos, se dividieron firmando uno con “Mons” y otro con “Ters”. ¿Adivinad quién firmo con este último nombre? Efectivamente, Gonzalo Tamames. Desde entonces, se ha quedado con este término de forma artística.

Apasionado del skate, hizo sus inicios dentro del género del rap, concretamente, del old-school. Sin embargo, no se quedó quieto en un solo estilo y ha ido experimentando con el paso de los meses para dejar una identidad clara en cada canción. Es capaz de pasar del trap al indie o de la electrónica a las baladas sin despeinarse.

Cuenta con varias canciones, entre ellas, Gira que Gira, Tu Luz o Monster. Actualmente, tiene alrededor de 300.000 oyentes y 18 millones de escuchas en todas las plataformas digitales. Estos son números muy buenos para ser un artista que no es tan conocido de cara al público. Aunque ahora, si no le conocías, no vas a dejar de escucharle.

Ters - Tu Luz (Vídeo oficial)

Acaba de lanzar una nueva canción titulada Ella, exótica, con la que se permite salir de su zona de confort y volver a experimentar con nuevos sonidos. Coquetea con el reggaetón, a través de un mensaje en el que conquista y seduce a una musa empoderada. Un tema muy veraniego y propio para la época del año que viene. El hit está compuesto por el propio Ters y está producida por Zeper y Sienzzo.

No pierdas la pista de este artista que viene pisando fuerte con las canciones que ya ha estrenado. Si aún no has escuchado nada suyo, ¡dale al play!