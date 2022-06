Estrenos de cine: ‘Lightyear’ y el resto de películas de la cartelera del fin de semana

Se podría decir que la cartelera del fin de semana del 17 de junio va hasta el infinito... ¡Y más allá! Los estrenos que vendrán en esta ola de calor pueden llegar a ser de lo más atractivos para los espectadores, sobre todo si se tiene en cuenta que dentro de las salas de cine hay aire acondicionado.

Capitanea estos títulos el astronauta del Comando Estelar: el mismísimo Buzz Lightyear. La nueva película de Pixar centrada en el personaje de Toy Story muestra la cinta que Andy vio en 1995 y quedó tan prendado que acabó siendo un absoluto fan del personaje -muy a pesar de su otro juguete predilecto, Woody-. Además, es la primera película de estos estudios en estrenarse exclusivamente en cines desde el inicio de la pandemia.

Fuera de estas galaxias, los otros títulos van desde una comedia romántica francesa pasando por otras propuestas de lo más arriesgadas. Esta es la lista completa:

Lightyear

La película que conquistó a los niños del universo Toy Story llega ahora al mundo real contando la historia del personaje de Buzz Lightyear, un astronauta intrépido que hará de todo para volver a su planeta después de un error fatal. Obviamente, se hará con enemigos a lo largo de toda su aventura espacial con algún que otro giro inesperado.

Nosotros no nos mataremos con pistolas

Blanca solo se preocupa de que la paella que prepara para la fiesta del pueblo sea perfecta. Esto no es casualidad: todos sus amigos se volverán a reunir después de muchos años sin verse. Están en ese punto de la vida en el que se acaba su juventud y empiezan las obligaciones, aunque por suerte para ellos, llegará una verbena que les hará reflexionar sobre todo.

Estamos hechos para entendernos

Antoine tiene un problema que no le permite escuchar a nadie de su alrededor, aunque no es cuestión de ego, sino de sordera. Una vecina nueva no entenderá el porqué de su estridencia con los sonidos, aunque poco a poco descubrirá que están más hechos el uno para el otro de lo que parece.

La brigada de la cocina

El sueño de Cathy ha sido montar un restaurante, aunque la vida le ha llevado por otros caminos. Ahora es cantinera en un hogar de acogida para jóvenes inmigrantes, algo que le hará acercarse a su sueño de una manera tan reconfortante como sorprendente.

El insoportable peso de un talento descomunal

Una película sobre Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage, un actor que acepta una oferta para ir al cumpleaños de un millonario y de repente se ve envuelto a una operación de la CIA. Ahí tendrá que asumir el que puede ser el mayor reto interpretativo de su vida: hacer de sí mismo.