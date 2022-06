AMC+, la nueva plataforma de streaming: catálogo, fecha de lanzamiento, dónde se puede ver…

AMC Networks ha querido sumarse a la guerra del streaming con el lanzamiento de AMC+ en España. El servicio está disponible desde el 15 de junio de 2022 en Orange TV, Vodafone TV, Jazztel TV y como canal en Prime Video, pero irá ampliando su distribución en los próximos meses.

El lanzamiento viene acompañado por el estreno de series originales de AMC+ como The Walking Dead: Origins, con Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan; Kin, que trata sobre una familia criminal de Dublín enfrentada a un poderoso cártel de droga protagonizada por Charlie Cox (Daredevil) y Aidan Gillen (Juego de tronos); el drama criminal 61st Street, protagonizado por Courtney B. Vance (American Crime Story); el adrenalínico thriller de vampiros Firebite con Yael Stone (Orange Is the New Black) y Rob Collins (Cleverman); y Too Close, una serie en la que Emily Watson (Chernobyl) encarna a una psiquiatra que evalúa a una mujer acusada de un crimen atroz.

AMC+ también ofrece prestigiosas series europeas en nuestro país como la comedia finlandesa Mister8 y los próximos estrenos Trom, serie danesa que es el primer nordic noir grabado en las Islas Feroes; y la francesa En terapia, la primera serie dirigida por los directores de Intocable, Olivier Nakache y Éric Toledano, sobre un reputado psicoanalista parisino.

En los próximos meses, AMC+ irá estrenando una gran variedad de series originales premium, como el lanzamiento de una nueva franquicia basada en las novelas superventas de Anne Rice: Interview with the Vampire y Las brujas de Mayfair; y nuevo contenido del Universo de The Walking Dead, como la esperada serie antológica Tales of the Walking Dead; y Isle of the Dead, que se centra en los personajes populares Maggie y Negan en su viaje a una Manhattan postapocalíptica y que se estrenará en el año que viene.