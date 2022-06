En LOS40 sabemos mejor que nadie que la música es uno de los mayores placeres de la vida. Así es hoy y así ha sido siempre, desde el inicio.

Actualmente, artistas como Dua Lipa, Aitana, Ed Sheeran, Sebastián Yatra, Rosalía, Harry Styles y más, triunfan por todo el globo y nos enamoran con sus canciones. Pero su música no sería posible sin aquellas figuras imprescindibles e icónicas que, antes que ellos, revolucionaron el mundo con nuevas melodías, composiciones, voces y ritmos que se han quedado grabadas en nuestra memoria.

Ed Sheeran y Elton John, dos referentes del pop / Getty

Bob Dylan, Aretha Franklin, The Rolling Stones, The Beatles, Michael Jackson... firman su billete a la eternidad al servir de guía y referencia a las voces de ahora y a las que vendrán. La música de hoy no sería posible sin la de ayer.

Por eso, LOS40 nos unimos a META para celebrar de una forma muy especial el Día de la Música. Para ello, queremos contar con la participación de nuestro público, vosotros. ¿Cómo? Preguntándoos cuáles son vuestras canciones favoritas de los años 60 hasta hoy. Aquellas de las que nunca olvidáis la letra, que os erizan la piel, que os ponen a bailar, que os hacen cantar a pleno pulmón. Aquellas que recordaréis para siempre y que compartiréis con vuestros seres queridos generación tras generación.

A través de nuestras redes sociales puedes compartirnos de forma interactiva tu selección de temas favoritos. Con las respuestas que nos mandéis, crearemos una sorpresa que se estrenará el 21 de junio, la fecha en la que se celebra oficialmente a nivel internacional el Día de la Música.

¡Qué ganas de celebrarlo!