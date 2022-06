Bely Basarte lanza “Nostalgia”, un EP cargado de sentimientos

Bely Basarte nos sorprende con Nostalgia, un EP muy esperado y que la artista confirmó hace algunas semanas a través de sus publicaciones en Instagram. Todas las canciones son escritas, producidas y grabadas por ella misma en su casa junto a una guitarra que le acompañaba.

Se trata de 27 minutos dedicados a los sentimientos y a cómo un corazón desea romper esa página que tanto daño le hace, no solo pasarla, pues no quiere tener opción de volver a ella. Pero los temas no vienen solos, en vez de presentar un videoclip, nos trae un corto con una historia de superación.

El proyecto audiovisual dura 30 minutos y quiere recalcar la importancia de hacer las paces con uno mismo, “reúne todos los videoclips del trabajo a la vez que narra una historia de superación personal”, cuenta la artista en la presentación del EP.

Durante el preestreno que se celebró el pasado 16 de junio, explicaba que había sido uno de los trabajos más personales, “ha sido un reto personal enfrentarme así a mis fantasmas del pasado, pero también lo ha sido a nivel profesional, pues hacía mucho tiempo que no me sentaba (con la única compañía de mis gatos) delante del ordenador a buscar un sonido que represente lo que quiero contar”.

Con este nuevo proyecto quiere mostrar que todos podemos tener heridas que no han curado, “este trabajo abre todas mis heridas mal curadas para enfrentarme a ellas y sanarlas. Espero que te acompañe creando tus propias cicatrices”. Para terminar, ha dado las gracias a todos aquellos que han ayudado en la creación de este EP y en los que han creído siempre en su trabajo.

Corto del proyecto

El cortometraje que acompaña a las canciones está producido por Joaquín Reixa de Omglobal, y cuenta la historia de superación personal que ha vivido Bely, “el corto que acompaña al proyecto reúne todos los videoclips del trabajo a la vez que narra una historia de superación personal. La era Nostalgia, que se complementa con este short film de 30 minutos, quiere recalcar la importancia de hacer las paces con una misma”.

Para poder disfrutar de estas imágenes tendremos que esperar a las 19:00h de este 17 de junio, aunque si podemos escuchar ya todas las canciones y ver los diferentes videoclips que nos ha regalado. Además, ofrecerá un concierto el 1 de julio en Gijón, el único show que ha confirmado por el momento.