Beret y Omar Montes se convierten en jugadores de béisbol en ‘Tú y yo’

Beret comenzó el 2022 por todo lo alto estrenando El Día Menos Pensado, un tema que se ha convertido, en lo que va de año, en todo un éxito en nuestro país. Una balada preciosa que desprende nostalgia para hablar de una historia de desamor que no deja indiferente a nadie. Mientras disfruta de la buena acogida de esta canción, el artista trabaja en el que será su siguiente álbum y, por ello, acaba de estrenar una colaboración sorprendente.

¿Por qué sorprendente? Pues porque se ha unido al artista urbano Omar Montes en la canción Tú y yo. Una colaboración que de primeras choca porque los estilos de ambos son diferentes, pero que una vez que la escuchas sabes que han acertado de lleno. Confían en que sea todo un himno y por los ritmos que tiene puede postularse como una canción que sonará en todas las fiestas de verano.

Beret y Omar Montes se han convertido en jugadores de béisbol para cantar una absoluta declaración de amor, a través de un sonido propio del reggaetón del madrileño. Es un estilo que se sale del que sigue habitualmente el intérprete de El Día Menos Pensado, pero que le va a la perfección.

“Quiero cuidarte todo lo que tú me dejes / Quiero quererte más de lo que tú lo haces / Solo siento frío cuando tú no estás / Y se me parte el alma cuando tú te marchas”.

El último trabajo recopilatorio que lanzó el sevillano fue Prisma, en 2019, que tenía temas como Si por mi fuera o Te echo de menos. Actualmente, Beret se encuentra trabajando en un nuevo disco que tiene previsto sacar a la luz a finales de este mismo año. La colaboración con Omar Montes es solo una de las que tiene guardadas, ya que promete unirse con artistas no solo del ámbito nacional sino internacional, como hizo con Morat el pasado 2021.