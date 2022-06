Karol G inaugura el verano como Nº1 de la lista con ‘Provenza’

Karol G repitió este sábado 18 de junio en el número uno de LOS40 con Provenza, igualando así a Harry Styles y Ana Mena que con As it was y Música ligera son los otros dos artistas que este 2022 han liderado la lista dos semanas consecutivas. Provenza ya es una de las canciones de este verano en el que estamos a punto de entrar, además de uno de los mayores éxitos intenacionales del momento: el vídeo, que suma 213 millones de reproducciones, es el quinto más visto actualmente a nivel mundial (ha llegado a ser el primero).

KAROL G - PROVENZA (Official Video)

Con este título, que rinde homenaje no a la provincia francesa del mismo nombre sino a un barrio de Medellín (Colombia), ciudad donde nació la Bichota, Carolina Giraldo está haciendo historia. Se ha convertido en la primera mujer que se reemplaza a sí misma en el primer puesto de la lista Hot Latin Songs de Billboard, pues antes de que Provenza llegara a lo más alto había situado ahí MAMIII, con Becky G. Con este tema también está en LOS40 (nada menos que en el #4, lo que quiere decir que la colombiana tiene dos singles en el top 5 del chart), además de con Don’t be shy, con Tiësto, que fue número uno y esta semana se queda en el #36. ¡Espléndido triplete para la reguetonera!

Cada vez falta menos para la que será la única actuación de Karol G en Europa este año: el 23 de julio en el Diversity València Festival. Sirva este nuevo número uno para calentar motores y, en general, ponernos en “modo verano” de cara a las vacaciones más esperadas de los últimos años. ¡Enhorabuena!