Camilo desvela 6 curiosidades sobre Alejandro Sanz: Teorías sobre la luna, momento fan o encuentro en Madrid

Camilo está en mood España. Está con base en Madrid recorriendo el país con su gira. Y por si no fuera suficiente ha aprovechado esta visita para presentar colaboración con Alejandro Sanz, su gran ídolo de la infancia.

Ya nos mostró en sus redes el momento en el que le enseñaba a Alejandro unos vídeos de cuando tenía 13 años y cantaba sus propias versiones de sus canciones en televisión.

Ahora, con NASA ya en la calle, hemos hablado con él para curiosear un poco sobre esta relación que nos tiene enamorados y que ha dado lugar a una canción de esas que hay que escuchar en bucle. Nos ha dado 6 claves del tema y su conexión con el cantante madrileño.

#1. Momento fan con Alejandro

Creo que todas las veces que nos hemos visto he sido un poquito fan. Me he portado en modo fan porque soy muy fan de él. Después, modo amigos también. Yo soy un poquito, a veces, demasiado expresivo con cómo me siento y lo hago saber. Le dije lo mucho que le admiraba. Uno a veces son más las cosas que uno no dice que las que sí dice a la hora de admirar a alguien. Yo me fui de cabeza y se lo dije todo. Le dije, ‘te admiro desde que tengo tantos años, me encantan tus canciones, han significado esto para mí y significa esto para mí que estemos haciendo esta canción juntos. Yo se lo he dicho todo. Modo fan total.

#2. Fruto de un encuentro en Madrid

Esta canción nace de un encuentro que tuvimos en un concierto mío en el Wizink, aquí en Madrid, el año pasado. Él fue con su familia a mi concierto y conocí a esa familia preciosa que tiene. A raíz de eso comenzó la sed de hacer una canción juntos. Lo hablamos allí esa noche y dijimos que lo íbamos a hacer realidad. A partir de ahí empezamos a hablar en la distancia. Él estaba en Madrid, yo estaba en Miami y arrancamos a botar ideas, botar ideas hasta que encontramos la idea que sería la que compartimos en esta canción.

#3. Vídeo en la playa

El vídeo lo grabamos en República Dominicana que él estaba haciendo base allí para su gira por Latinoamérica y yo viajé a grabar una noche con él. Fue muy bonito. Yo amo las playas de la República Dominicana, son preciosas. Tuvimos la oportunidad de compartir una noche bien bonita. Había una luna con un halo grandote y me dijo un dicho de una canción de no sé quién que decía: ‘Parece que va a llover, que tiene arco la luna. Ven a coger agua a mi pozo que no queda ninguna”, o algo así. Y después de que nos fuimos, llovió. Esa sabiduría de Alejandro llegó a dominicana también.

#4. Las enseñanzas de Alejandro

Con Alejandro aprendí que cuando te paras al lado de alguien muy guapo te ves menos guapo. Aprendí eso en el vídeo de Nasa. Alejandro es un tipo guapo. Y aprendí de cada una de las cosas que cantó en la canción, la manera en la que lo cantó, tan fantástica.

#5. Challenge de Pegao

No fui capaz de ponerle a hacer el baile de Pegao. La verdad es que soy un poco tímido con Alejandro porque lo admiro tanto que me da un poquito de pudor. No habría sido capaz de pedírselo.

#6. El sueño que sustituirá al de cantar con Alejandro

En este momento de mi vida tengo la satisfacción de poder decir que todos mis deseos y todas mis ambiciones están cumplidas al día. Vendrán otras y a la medida que vayan llegando vamos buscando la manera de disfrutar llenándolas. Pero en este momento no soy un tipo con muchos asuntos pendientes por alcanzar.