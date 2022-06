Desde Beyoncé hasta Nathy Peluso: 10 videoclips donde el baile es el protagonista

El baile es una parte fundamental de lo artístico. La valoración de dicha acción es siempre un plus a favor para el cantante, ya que puede transmitir a través de los movimientos aquello que no se puede contar solamente interpretando un tema. A muchos artistas no le es necesario utilizar la danza, pero sí está bien visto utilizarla.

Míticos son muchos de los videoclips que hemos visto durante años y que llevaban incorporadas coreografías que, incluso, se han convertido en icónicas, como Thriller de Michael Jackson. Sin embargo, no siempre tienen que ser vídeos recordados por toda la historia y simplemente aportan algo positivo a dicha pieza audiovisual y al tema. A continuación, te mostramos diez vídeos musicales que utilizan el baile como protagonista, y no son todos son los que se vienen a la mente:

Beyoncé - Single Ladies

Sí, Beyoncé y su Single Ladies es uno de sus videoclips míticos, pero no podía ser eliminado de esta selección. A simple vista es un vídeo muy sencillo de grabar, simplemente tres mujeres, entre ellas, la artista, en un fondo básico y con la imagen en blanco y negro. Pero lo más significativo de él es la coreografía que realiza Queen B y sus dos bailarinas. El baile se destaca gracias a la sencillez del escenario y está creado por JaQuel Knight. Hasta algunas estrellas españolas lo han imitado, como es el caso de Úrsula Coberó, quien lo ha demostrado en alguna ocasión en televisión.

Britney Spears - … Baby One More Time

… Baby One More Time es el tema que dio la fama a Britney Spears. Una adolescente de 16 años se plantó con el primer single del álbum con el mismo nombre y realizó un videoclip que era una idea de ella. ¿El escenario? Un colegio católico, con una vestimenta extravagante para el contexto en el que se encontraba. La coreografía fue tan icónica que a partir de 1998 todo el mundo era capaz de replicarla.

Shakira – Hips Don’t Lie

El propio título lo indica: “Las caderas no mienten”, y es que el videoclip de esta canción estuvo acompañado de un movimiento de pelvis de Shakira, a la vez que se inspiraban en el carnaval de la ciudad natal de la artista, Barranquilla. Cuando se lanzó, en 2006, consiguió estar ocho semanas en el top de vídeos más vistos de todo el mundo y también lo fue en Estados Unidos.

Justin Timberlake – Can't Stop The Feeling!

Dejando de un lado a las canciones míticas, nos centramos en temas que también han tenido su tirón, aunque no al nivel de Single Ladies. Justin Timberlake estrenó, en 2016, Can’t Stop The Feeling! para la película Trolls, siendo un hit muy movido en el que el baile es el protagonista de todo el videoclip. Agrupando a diferentes tipos de personas, el cantante consiguió hacer una canción muy animada y bailable que, aunque no fue icónica, te levanta el ánimo y también del sofá.

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Lady Gaga estrenó junto a Ariana Grande el tema Rain On Me, el segundo single del disco Chromatica. Probablemente, una de las canciones más bailables del álbum y que mejor recepción no solo por su estilo, sino por la colaboración entre las artistas. Un hit muy bailable que dio juego a un videoclip con temática futurista donde la danza estaba muy presente y la lluvia también, ya que estaba inmersa en el título.

Justin Bieber – Sorry

La era de Purpose de Justin Bieber estuvo marcada por temazos como What Do You, Love Yourself y, por supuesto, Sorry. Esta canción fue tan bien recibida que se convirtió en todo un éxito allá por el 2016. Estuvo acompañada de un videoclip donde, aquí sí podemos afirmarlo al 100%, el baile era el único protagonista. Solamente aparecían bailarinas de ReQuest Dance Crew y The Royal Family en un vídeo colorido y muy espontáneo.

Nathy Peluso – DELITO

Dejando un poco atrás la cultura anglo, los latinos también tienen vídeos con bailes increíbles. Lo hemos visto con Shakira y ahora con el caso de Nathy Peluso. La artista presentaba DELITO, uno de los singles de Calambre, derrochando pasión y deseo. En el videoclip, la intérprete utiliza el baile y la actuación para transmitir todas esas emociones que tiene la canción, enseñando su destreza para la danza.

Aitana – En el coche

En el coche es uno de los últimos singles que ha lanzado Aitana y con el que llegó a la madurez definitivamente, tanto musical como personalmente. Un auténtico hit muy pegadizo en el da protagonismo a la danza en su videoclip, uniéndose a un grupo de bailarinas que visten dos vestuarios dignos de estrella del pop. Se atreve a bailar, demostrando su evolución en esta área.

Lizzo – Good As Hell

Desde el primer momento en el que Lizzo irrumpió en el panorama musical fue una auténtica revolución. Demostró y normalizó que no había que tener un cuerpo normativo para ser una verdadera reina y lo transmite constantemente en sus canciones. Uno de esos temas es Good As Hell, donde da un mensaje de amor propio acompañado de una melodía pegadiza y un baile que también tiene su importancia dentro del vídeo musical.

Mark Ronson y Bruno Mars – Uptown Funk

Para finalizar este repaso por algunos videoclips con coreografía, hablamos brevemente de Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars. No hay persona que no haya escuchado este tema y es que Billboard le dio el reconocimiento, en 2018, como una de las mejores canciones de todos los tiempos. El hit ya es de por sí muy bailable, pero en el videoclip se confirma al 100%. El intérprete de 24K Magic se rodea de otras cuatro personas para moverse al ritmo de este temazo con una coreografía muy pegadiza e icónica.