Benson Boone, el nuevo ídolo americano

Curiosidad y melancolía se mezcan en la mirada de Benson Boone cuando presenta por primera vez en directo sus canciones en España ante el nutrido grupo de periodistas musicales que nos agolpamos ante el escenario de The Music Station atento a nuestras reacciones. A punto de cumplir 20 años, sorprende la sensación de dolor que transmiten algunas de sus letras. Incluso bromea con ello: "Esta canción también es un poco triste, lo siento".

Pero la vida y la música le han conducido hasta ahí. La pérdida de su abuela hace unos años le inspiró In the stars y la relación tóxica de uno de sus mejores amigos le sirvió para Ghost town ("Before I turn your heart into a ghost town/show me everything we built so I can tear it all down"). Con su increíble registro vocal acaricia cada palabra que sale ante el micrófono convenciendo a los presentes, invitados por Warner Music, de que estamos ante un nuevo ídolo americano.

Ahora está viviendo otras sensaciones también inspiradoras. Empieza a rozar el éxito con los dedos, actuando en países que pisa por primera vez, trabajando mucho y descansando poco: "Igual parecía que me dormía cuando estaba cantando al cerrar los ojos pero es que no he dormido nada esta noche tras el show en Londres". Pecados de juventud y una entrega al máximo que nacen de la confianza en sus canciones.

Del no a American Idol a su debut

Cuando probablemente tenía todos los ingredientes para convertirse en un ganador el talent show más reconocido en Estados Unidos (American Idol), Benson Boone decidió priorizar su debut musical. "Antes recibía algunos mensajes de gente que aseguraba haberme visto en el show pero últimamente recibo de gente que dice que le gusta mi música y eso es algo que me gusta porque es a lo que quiero que me relacionen".

Su audición para el talent show le dió a conocer al gran público y le convirtió, a priori, en uno de los favoritos del casting para el jurado. El anuncio de su retirada del programa sorprendió a muchos. "Fue una decisión muy difícil" llegó a explicar en su día en sus redes sociales. "Realmente no sabía quién quería ser como artista entonces y no quise mostrar al mundo a alguien que no soy".

Algo lógico si tenemos en cuenta las palabras que medios como Billboard o Variety le han dedicado: "Ghost Town es un debut impresionante, sin duda es el comienzo de una prometedcora carrera" y "Benson Boone lo tiene todo para ser la nueva sensación del pop global".

Sus cifras avalan esa sensación. Este casi veinteañero triunfa en Spotify, Youtube, Instagram, TikTok con sus diferentes propuestas musicales: Ghost town, In the stars, Room for 2... "Escribo muchas canciones tristes sobre diferentes experiencias que he tenido pero conocí a esta chica que es diferente a cualquiera de las que haya conocido y que me hizo sentir que haría cualquier cosa por ella. Room for 2 es básicamente una presentación sobre esta chica".

Todas ellas, las 'tristes' como él asegura y las odas al amor como su más reciente sencillo, parece que formarán parte de su primer proyecto discográfico, un EP del que de momento desconocemos su título y que verá la luz el próximo mes de julio si todo va según lo previsto. Por ahora tiene ya un disco de oro en su poder gracias a Ghost town y en julio tendrá su primer EP bajo el brazo con sus 5 primeras canciones.

Su margen de mejora y evolución es total y sus bases la envidia de muchos artistas: canta, compone y toca múltiples instrumentos (19 años, recordemos) como la guitarra, el piano o la batería. Y como padrino, ni más ni menos que Dan Reynolds, frontman de Imagine Dragons.