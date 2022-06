¡Feliz Yellow Day 2022! ¿Por qué el 20 de junio es el día más feliz del año?

El café de buena mañana, tu canción favorita mientras te duchas, un abrazo a tiempo, el "por favor" y el "gracias". Los pequeños detalles pueden hacerte muy feliz. ¿No es así?

Pues bien, este lunes 20 de junio de 2022 dicen que serás más feliz todavía, y es que se celebra el Yellow Day, también conocido como el día más feliz del año. Y lo creas o no, guarda relación con el clima que nos rodea.

Según eltiempo.es, el aumento de las horas de luz y las temperaturas agradables —esas de las que ya estamos disfrutando gracias a que le hemos podido decir adiós a la larga ola de calor—, "junto a la proximidad de las vacaciones para muchos y en algunos otros casos de la paga extra", mejoran nuestro estado de ánimo.

En un análisis llevado a cabo por profesionales de la psicología se llegó a la conclusión de que la unión de los factores clima, vacaciones y dinero hacían que el día 20 de junio se convirtiese en uno de los momentos más felices del año. Y es que, ¿a quién no le apetece regalar una sonrisa en un día como hoy?

"Junio es un mes en el que las temperaturas medias están en los 21,1ºC. Un valor agradable y que todavía no produce sensación de calor intenso", explicaba Mar Gómez, responsable de meteorología de eltiempo.es y doctora en Físicas hace unos años, cuando empezó a promoverse este Yellow Day en nuestro país.

Más horas para disfrutar de la vida

Pero eso no es todo. Esta prolongación de las horas de luz al día aporta "la sensación de que tenemos más horas para hacer cosas y nos hace sentir más llenos de energías", añadía Irene Santa, meteoróloga en eltiempo.es.

De este modo, la fórmula de la felicidad según este portal de meteorología es la siguiente: incremento de las temperaturas, mirada puesta en las vacaciones, pagas extras, horario intensivo de verano y aumento de horas de luz.



¿Quién inventó el Yellow Day?

El origen del Yellow Day se le atribuye al psicólogo Cliff Arnall, quien ideó la fórmula matemática del Blue Monday, el día más triste del año, para llevar a cabo una campaña publicitaria.

Arnall consideró que si había un día más triste también tenía que haber uno de más felicidad, y trazando la ecuación que mide lo agradable de las temperaturas, las perspectivas de disfrutar de las vacaciones o de pasar tiempo al aire libre y la conexión con la naturaleza que nos permite el clima del verano, el 20 de junio era el día indicado para celebrarlo.

Pero, ¿por qué ha recibido este nombre? El 20 de junio es también uno de los días con más luz del año. Según eltiempo.es, a lo largo del primer mes de verano se registran de media 15 horas de luz solar diarias, y de ahí, lo de Yellow Day o Día Amarillo. ¡Nada más y nada menos que por las horas de luz!

Que el Yellow Day sea lunes no lo arruina

Aunque parezca contradictorio que el día más feliz del año sea lunes, la psicología ha demostrado que no tiene por qué ser así. Aunque a la pregunta "¿Cuál es el día de más feliz de la semana?" la respuesta no es ni mucho menos el lunes, si no el viernes o el sábado, los estudios han demostrado que el lunes, pese a la vuelta al trabajo, no es el peor día de la seman. Al menos no es peor que el martes, el miércoles o el jueves, según defiende un estudio publicado en la revista The Journal of Positive Psychology.

Además, el estudio llevado a cabo por investigadores estadounidenses y recogido por Europa Press, determina que al igual que no hay una gran diferencia entre la felicidad que sienten las personas trabajadoras entre el lunes y el jueves, solo empieza a despuntar el viernes y crece exponencialmente el fin de semana, tampoco la hay entre los jubilados, que pese a no trabajar también sienten más felicidad el fin de semana, quizás por la oportunidad que tienen en estos días de reunirse con otras personas que durante los días laborales están más ocupadas.

El Yellow Day no es el Día Internacional de la Felicidad

Aunque estas dos fechas van de la mano, el Yellow Day no coincide con el Día Internacional de la Felicidad. Aunque los psicólogos consideren que el 20 de junio es el día en el que la población española se encuentra más feliz en términos generales, la reivindicación de una vida feliz en modo de Día Internacional no se celebra en esta fecha, si no el 20 de marzo.

Esta fecha fue escogida en 2013 por las Naciones Unidas (ONU) para reconocer el importante papel que desempeña la misma en la vida de las personas de todo el mundo y recordar que esta está gravemente amenazada por la pérdida de valores fundamentales como la amabilidad y la compasión derivadas de situaciones difíciles para la humanidad como las guerras, las hambrunas y más recientemente por la crisis del coronavirus.

Frases para felicitar el Yellow Day

¿Quires felicitar a alguien en este día tan feliz? Aquí te dejamos algunas frases para que lo hagas con mucho estilo:

"La felicidad es la finalidad última de la existencia humana", Aristóteles. "Por cada minuto que estás enfadado, pierdes sesenta segundos de felicidad", Ralph Waldo Emerson "La felicidad está hecha para ser compartida", Pierre Corneille "Las cosas son bellas si se las ama", Jean Anouilh. "La belleza es poder, y una sonrisa es su espada", John Ray. "La vida es o una gran aventura o nada", Hellen Keller "El propósito de nuestras vidas es ser felices", Dalai Lama. "La felicidad no es algo prefabricado. Viene de tus propias acciones", Dalai Lama "La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía", Ghandi. "Puedes ser feliz allí donde estés", Joel Ostee "La felicidad es una forma; no es un qué. Es un talento, no un objeto", Herman Hesse "La alegría reside en la alegría del logro y en la emoción del esfuerzo creativo", Franklin D. Roosevelt. "Es más apropiado para un hombre reírse de la vida que lamentarse de ella", Seneca "La felicidad está dentro de uni, no al lado de alguien", Marilyn Monroe. "La sonrisa es una bienvenida universal", Max Eastman "Hoy no tengo nada que hacer, excepto sonreir", Paul Simon. "La risa es un veneno para el miedo", George R. R. Martin "Un optimista es la encarnacion humana de la primavera", Susan J. Bissonette.

¡Feliz Yellow Day!