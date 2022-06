Chris Evans habla de su vuelta a Marvel Studios retomando a su primer superhéroe (y no es el Capitán América)

Chris Evans está en plena promoción de Lightyear, ya que le ha tomado el testigo a Tim Allen como la voz del ya mítico Comandante Estelar. Eso sí, en sus entrevistas muchos no pueden dejar de lado su reciente pasado en Marvel Studios interpretando a uno de sus grandes protagonistas.

El actor se despidió de su faceta superheroica en 2019, cuando en Vengadores: Endgame interpretó por última vez al Capitán América. El papel de Steve Rogers le llegó en 2010 gracias a Capitán América: El Primer Vengador, retomándolo en hasta nueve películas de los estudios -si se cuentan sus fugaces cameos en Thor: El Mundo Oscuro y Spider-Man: Homecoming-; y en el último encuentro estrenado en cines de los héroes más poderosos de la Tierra tuvo un broche perfecto para su trama.

Eso sí, ahora que el MCU ha pasado a ser un multiverso, todo es posible. Y en una entrevista para MTV, las preguntas acabaron acotando el tema de una posible vuelta del intérprete a llevar de nuevo el escudo más famoso del cine. Él, haciendo gala de su habitual naturalidad, contestaba... Aunque no sobre volver como su preciado Steve Rogers.

El periodista recordó con él el que fue su primer superhéroe en el cine: Johnny Storm, también conocido como la Antorcha Humana. Fue en 2005, y Evans fichó por la adaptación de Marvel encarnando a uno de sus superhéroes más preciados, que junto a otros actores como Ioan Gruffudd, Jessica Alba o Michael Chiklis, fue parte de Los 4 Fantásticos.

Evans ni si quiera dejaba acabar de preguntar al periodista cuando le proponía su vuelta al multiverso como el héroe de fuego, con un "¿no sería eso genial?" que dejaba ver su ilusión por el papel. Aunque contestó que nadie se lo había planteado.

"Me encanta ese personaje, y estoy pensando... ¿no están haciendo algo con los 4 Fantásticos ahora? Quiero decir, cualquier cosa puede pasar. Mira, me encantaría. Sería mucho más fácil de vendérmelo que volver como el Capi. El Capi es demasiado preciado para mí, y no quiero romper la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm, creo que no llegó a tener su momento. Fue antes de que Marvel encontrara el ritmo. Me encantó el papel, así que quién sabe", respondía de lo más críptico.

Sus palabras referenciaban directamente al proyecto que Marvel Studios está llevando a cabo, y del que -presumiblemente- solo se conocen dos detalles: ya está buscando director, y el nuevo Reed Richards podría ser John Krasinski. Viendo el recast para Mr. Fantástico está claro que no se volvería a apostar por el también actor de Puñales por la espalda para el rol, aunque no se puede descartar cualquier cameo loco para la próxima incursión en el multiverso de alguno de los personajes del MCU.