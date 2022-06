¿Están los aliens de ‘Toy Story’ en ‘Lightyear’? Sus creadores nos cuentan algunos detalles de la película

A algunos les ha atacado bien la nostalgia con el estreno de Lightyear, y con su primer fotograma se sabe por qué: es la película que Andy vio en 1995 y que le convirtió en un fan absoluto del comandante espacial, hasta tal punto que sustituyó a su juguete Woody -aunque esa es una historia que todo el mundo conoce-. Eso sí, se echan en falta algunas referencias.

No es que todo el cine de la actualidad tenga que estar conectado entre sí, pero muchos esperaban algún que otro guiño a la saga de juguetes que vio nacer a Buzz en la gran pantalla. Y para saber más sobre ello, hemos hablado con Angus MacLane y Galyn Susman, director y productora de Lightyear.

"No está conectada, porque la película existía mucho antes de esos personajes", explica MacLane, que ya se ocupó en su día de Bichos (1998). Sin embargo, hay otros juguetes galácticos que sí que cuadraban más en la trama de Buzz, tal y como lo hace Zurg, también presente en la película.

Son los aliens de tres ojos que conocimos en Toy Story (1995), esos que estaban atrapados en una máquina esperando a que alguien los ganase como premio. De esa escena es recordado el famoso "gaaaaaancho" al que rezaban en su versión en castellano, y que muchos se preguntaban cómo cuadrarían en la película de Buzz.

Por desgracia para sus seguidores, no tienen nada que ver con el universo del juguete. "Esos personajes están conectados con Pizza Planet, tienen un logo de Pizza Planet en sus trajes. Cuando Buzz se los encuentra en Toy Story, nunca antes se habían visto. No son del mismo universo, así que técnicamente no deberían estar en la misma película", respondió el director.

Parece que se tomaron al pie de la letra la ambientación del proyecto como una metapelícula, aunque fuese sacrificando los guiños nostálgicos que muchos hubiesen aplaudido. Quizá valorasen que el guiño en cuestión es dedicarle una película a un personaje que debutó en la gran pantalla hace poco menos de treinta años, aunque está claro que han disfrutado haciéndola.

Sobre la Teoría Pixar

Siguiendo con esta estela de metapelícula, Lightyear es el único título de Pixar hasta la fecha que tiene justificado no entrar en la Teoría Pixar. Este planteamiento surgió a través de un fan hace algunos años, que tejió toda una serie de claves que demostraban que todas las películas del estudio de animación estaban conectadas entre sí.

Pero como creadores, tenían que responder a la gran pregunta: ¿Están de acuerdo con esta teoría? Susman es clara, diciendo que no entiende la teoría. Valora la creatividad de los fans a la hora de interconectar todos los títulos, y aunque no tenga que ver con ello, confiesa orgullosa que al aparecer en los créditos de Lightyear, ellos también son personajes de Pixar.

Lightyear ya está en cines.