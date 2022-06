Te invitamos al concierto de Simple Minds en Madrid el 22 de junio

Un total de 40 años llevan Simple Minds dentro del mundo de la música. Se dice pronto, pero pocas bandas pueden presumir de haber desarrollado una carrera tan larga y estable como la mítica formación post-punk británica. Por eso, la celebración que están preparando en Madrid para conmemorar esta efeméride debería ser de obligada asistencia para cualquier fan de su música.

No queremos que nadie se quede sin disfrutar de canciones que forman parte de nuestra vida como Don't You (Forget About Me, Sanctify Yourself, Hypnotised o Alive and Kicking. Por eso, queremos premiar la fidelidad de sus admiradores de siempre con entradas para asistir al show que tendrá lugar en el Espacio Ibercaja Delicias a su paso por Madrid en el marco de su gira internacional. Será el miércoles 22 de junio a las 20:00 horas. Para ganarlo, solo tienes que estar muy atento a la radio y seguir las instrucciones que te damos más abajo.

Con 60 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y como grandes embajadores de los mejores momentos del post-punk, la new wave y el synthpop, la formación escocesa llega para hacernos disfrutar con sus grandes clásicos y probar que estos 40 años han sido solo el principio. Simple Minds siguen siendo una banda tocada por la magia y dispuesta a experimentar sin dejar de ser fieles a sus instintos originales.

Simple Minds se formaron en Glasgow en 1977, siendo una de las bandas más influyentes en los años 80. Debutaron en 1979 con el disco Life in a Day que logró entrar en el número 30 de las listas británicas. Aunque la banda no comenzó con mucho éxito en sus primeros años, más tarde consiguieron ser una de las bandas más grandes igualando a U2 y vendiendo más de 60 millones de discos.